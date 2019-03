Người đàn ông nằm gục chết bất thường trên vỉa hè

Trong lúc đi bộ dọc tuyến đường Lạc Long Quân ở Thanh Hóa, một số người dân tá hỏa phát hiện 1 người đàn ông chết nằm gục chết bất thường trên vỉa hè.

Sự việc người đàn ông gục chết trên vỉa hè được người dân phát hiện vào khoảng 13h30 phút ngày 10.3, trên đường Lạc Long Quân, phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thời điểm trên, một số người dân đi bộ trên vỉa hè đường Lạc Long Quân đã tả hỏa khi nhìn thấy 1 người đàn ông nằm gục bên đường, tiến lại tra thì tá hỏa khi người này đã tử vong. Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông nằm gục chết bên đường. Sự việc nhanh chóng báo tới cơ quan chức năng và Công an phường Ngọc Trạo đã tới hiện trường xác minh, làm rõ vụ người đàn ông tử vong bất thường. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là ông N.T.Q. (SN 1974, ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa). Theo nguồn tin, ông Q. là đối tượng nghiện ma tuý. Đến 14h cùng ngày, người nhà đã tới phối hợp với cơ quan làm rõ vụ việc và xin nhận thi thể nạn nhân đưa về nhà lo hậu sự.

Theo Tuấn Minh (Người lao động)

Tag: nguoi dan ong guc chet tren via he, nguoi dan ong, chet tren via he