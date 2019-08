Người tiếp xúc với đám cháy Rạng Đông ở nhiệt độ cao có nguy cơ ngộ độc thủy ngân

Theo cảnh báo từ Bộ Y tế, ngộ độc thủy ngân có các biểu hiện lâm sàng ngộ độc khác nhau, tùy vào dạng thủy ngân gây ngộ độc và thời gian, cường độ tiếp xúc. Nếu hít thủy ngân nguyên tố và nuốt thủy ngân vô cơ sẽ gây ngộ độc cấp, trong khi ăn uống thực phẩm nhiễm thủy ngân sẽ gây ngộ độc mãn tính. Các biểu hiện ngộ độc thủy ngân cấp tính bao gồm: sốt do khói kim loại gồm: sốt, ớn lạnh, thở khó. Những triệu chứng khác gồm: viêm miệng, lơ mơ, co giật, nôn ói và viêm ruột. Những triệu chứng này thường dịu đi trong vòng 1 tuần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, diễn tiến nặng hơn phù phổi cấp, suy hô hấp và tử vong. Ngộ độc mạn do hít thủy ngân gây tam chứng kinh điển: viêm lợi và chảy nước miếng, run giật tay và rối loạn tâm thần kinh. Trẻ thường mất ngủ, hay quên, tâm lý không ổn định, kém ăn, vẻ buồn bã. Còn nuốt phải thủy ngân vô cơ (điển hình là pin) gây phỏng niêm mạc miệng, đau bụng, buồn nôn, nôn ra máu. Diễn tiến sau đó vài ngày hoại tử ống thận cấp, gây suy thận, rối loạn nước và điện giải có thể gây tử vong. Ăn thức ăn chứa thủy ngân hữu cơ như cá biển gây ngộ độc mạn, xuất hiện sau nhiều ngày đến nhiều tuần. Biểu hiện thần kinh là dị cảm, thất điều, suy nhược thần kinh, giảm thính giác, loạn vận ngôn, thu hẹp thị trường, rối loạn tâm thần, run cơ, rối loạn cử động và có thể tử vong.