Nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm Lai Châu: "Toàn bộ là gỗ hợp pháp"!?

Hạt kiểm lâm Phong Thổ (Lai Châu) xác nhận căn nhà trên chính là của anh Trần Việt Hùng đang công tác tại Hạt. Tuy nhiên, toàn bộ số gỗ trên là hợp pháp, được anh Hùng mua về để ốp tường và đóng bàn ghế.

Liên quan đến căn nhà gỗ tiền tỷ của cán bộ kiểm lâm mới vào nghề, đang công tác tại hạt kiểm lâm Phong Thổ (Lai Châu), ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phong Thổ cho hay đó là căn nhà của anh Trần Việt Hùng. Anh Hùng đã công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ được 7 năm. Căn nhà gỗ của anh Trần Việt Hùng công tác tại Hạt kiểm lâm Phong Thổ (Lai Châu) gây xôn xao dư luận Trước thông tin mạng xã hội, báo chí phản ánh về căn nhà gỗ tiền tỷ, nguồn gốc gỗ từ đâu, Chi cục kiểm Lâm đã giao Hạt kiểm lâm kiểm tra, xác minh sự việc. Theo kết quả kiểm tra của Hạt kiểm lâm Phong Thổ, năm 2015 anh Hùng cưới vợ, sau đó được bố mẹ vợ cho đất làm nhà. Để xây được căn nhà với tổng diện tích 80m2 như hiện nay hai vợ chồng anh đã vay ngân hàng 1,2 tỷ đồng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Thanh cho biết, sở dĩ ngôi nhà ốp nhiều gỗ vì ở hướng Tây nên nóng. Anh Hùng đã dùng gỗ xoan vườn để ốp tường và trần nhà cho mát. Toàn bộ gỗ ốp là khoảng 4m3. Riêng bộ bàn ghế, anh Hùng mua gỗ hương (nhập khẩu từ Nam Phi) ở thành phố Lai Châu về đóng. “Hiện tại anh Hùng vẫn đang công tác bình thường, vợ đang kinh doanh bên ngoài, gia đình bên nhà vợ có điều kiện nên hỗ trợ anh Hùng rất nhiều. Thực tế căn nhà cũng chỉ bé tí con con thôi”, ông Thanh cho hay. Ông Thanh cũng cho biết, chiều nay Hạt đã có báo cáo giải trình lên Chi Cục kiểm lâm Lai Châu. Tuy nhiên, trao đổi với PV Infonet chiều 23/2, Chi cục trưởng Chi Cục kiểm lâm Lai Châu cho hay, hiện ông đang đi công tác nên chưa nhận được báo cáo, sau khi nhận được báo cáo giải trình của Hạt kiểm lâm, Chi cục sẽ có phát ngôn chính thức đến cơ quan báo chí. Xem thêm clip: Biệt thự của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cấp thoát nước tỉnh Sóc Trăng

Theo D.Thùy (Infonet)

