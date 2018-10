Những “cụ” sưa đỏ bạc tỷ “mặc áo giáp”, gắn camera theo dõi giữa lòng Thủ đô

(Dân Việt) Quần thể sưa đỏ ở công viên Bách Thảo, gò Đống Đa, quanh Hồ Gươm đặc biệt quý hiếm còn sót lại ở Hà Nội được "mặc áo giáp" bảo vệ, và gắn camera theo dõi thường xuyên.

Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Hòa Chính (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết, thành phố vừa đồng ý chủ trương cho địa phương bán đấu giá cây sưa đỏ trong khuôn viên chùa Phụ Chính. Trước đây, cây sưa này được nhiều khách trong và ngoài nước đến hỏi mua với giá lên tới hơn 100 tỷ đồng. Theo khảo sát của phóng viên, hiện giữa lòng Hà Nội còn có rất nhiều cây sưa đỏ quý hiếm ở công viên Bách Thảo, gò Đống Đa, quanh Hồ Gươm có giá trị gần bằng cây sưa đỏ nằm trong khuôn viên chùa Hòa Chính (xã Hòa Chính). Núi Nùng trong công viên Bách Thảo được mệnh danh là “núi triệu đô” bởi trên gò đất nhân tạo này có 40 cây sưa đỏ cổ thụ quý hiếm. Những cây sưa đỏ này trên 100 tuổi, một số cây lớn, cao tầm 7-10m, có cây phải hai người ôm mới xuể. Mỗi cây có hẳn một bộ hồ sơ quản lý gồm vị trí cây, đường kính và hiện trạng sống của từng cây. Thân cây thẳng, cao gần 10m, một người lớn ôm không xuể. Xung quanh các gốc sưa đỏ trong vườn Bách Thảo luôn được trang bị các vòng tròn dây thép gai buộc rất cận thận, gắn camera theo dõi, bảo vệ. Đây là loại gỗ cực kỳ quý hiếm, hiện nay cây mọc hoang trên rừng rất ít, hầu như đã bị khai thác hết. Hiện chỉ còn số ít được bảo tồn và lưu giữ trong các công viên, nhà chùa… Cây sưa đỏ hay còn gọi là trắc thối, huỳnh đàn, huê mộc vàng, thuộc nhóm 1A nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Một số cành cây sưa đỏ đã bị mối mọt theo thời gian Quần thể sưa đỏ quý hiếm tại gò Đống Đa Có rất nhiều cây lớn, cao gần 10m Năm 2007, một cây sưa đỏ tại đây đã bị đánh cắp Quanh khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) có hàng chục cây sưa đỏ cổ thụ quý hiếm, giá trị lên tới nhiều tỷ đồng. Ban quản lý Hồ Gươm cho biết, khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm và vườn hoa Lý Thái Tổ có 45 cây sưa đỏ quý hiếm, quanh Hồ Gươm có 30 cây có tuổi đời mấy chục năm, có cây gần 100 năm. Cây sưa đỏ lớn lớn nhất gần cửa đền Ngọc Sơn, có tuổi đời gần 100 năm, tán rộng, cao khoảng 7m. Cây sưa đỏ này bằng tuổi với cây sưa đỏ ở thôn Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội).

