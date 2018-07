Nỗ lực khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3

(Dân Việt) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, mưa lớn sau bão số 3, nhiều tỉnh miền Bắc ngập lụt nặng, thiệt hại không nhỏ đến lưới điện và ảnh hưởng đến khách hàng. Hiện tại EVNNPC vẫn đang nỗ lực khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 3.

Thiệt hại nặng tại nhiều địa phương

Theo EVNNPC, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong các ngày 19-21.7.2018 tại nhiều tỉnh miền Bắc đã có mưa lớn và lũ quét gây ngập lụt nặng nề ở nhiều địa phương, làm thiệt hại không nhỏ đến lưới điện và ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho khách hàng.

Công nhân Điện lực Yên Bái khắc phục sự cố cột điện bị đổ nghiêng. Ảnh: V.H

EVNNPC cũng cho biết, hiện tại các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc tiếp tục ứng trực, theo dõi diễn biến tình hình thực tế, bằng mọi nỗ lực sẽ cố gắng cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn cho CBCNV cũng như nhân dân khách hàng.

Thông tin từ Ban An toàn (EVNNPC) cập nhật tình hình mưa kèm lốc xoáy ảnh hưởng đến lưới điện miền Bắc đến hết ngày 21.7.2018 như sau: Trên lưới điện 110kV có 4 vị trí cột ở các địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An, Hòa Bình, Quảng Ninh bị nước lũ gây sạt lở, sụt lút, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc sẽ triển khai kế hoạch xử lý ngay sau khi nước rút.

Tại Thanh Hóa, một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lớn của cơn bão số 3 gây đổ hơn 500 cột điện trung hạ áp, chủ yếu là cột tre, luồng, bê tông tự đúc thuộc lưới điện nông thôn, gây gián đoạn cung cấp điện của 10 trạm biến áp với gần 1500 khách hàng tại 6 xã của 4 huyện (Nông Cống, Lang Chánh, Như Xuân, Tĩnh Gia).

Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa vẫn đang tập trung xử lý sự cố, khẩn trương khôi phục cấp điện lại cho khách hang. Các khu vực còn mất điện do đang ngập nước cao, đường giao thông bị sạt lở nên việc khắc phục rất khó khăn. Dự kiến cấp điện trở lại trong ngày 25.7. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Tại Sơn La: Mưa lũ làm ảnh hưởng lưới điện và gây mất điện gần 9.000 khách hàng ở 13 xã thuộc các huyện Yên Châu, Phù Yên, Mộc Châu. Các khu vực mất điện đang bị ngập, đường giao thông bị sạt lở nên việc khắc phục rất khó khăn, việc kiểm đếm thiệt hại tài sản ngành điện cũng chưa thực hiện được. Công ty Điện lực Sơn La đã sẵn sàng vật tư thiết bị và nhân lực để khắc phục sự cố, dự kiến cấp điện trở lại trong ngày 23.7.

Tại địa bàn Phú Thọ, EVNPC cũng cho biết, các huyện bị ngập trắng phải cắt điện 100% để đảm bảo an toàn gồm Thanh Sơn, Tân Sơn. Công ty Điện lực Phú Thọ đã thực hiện ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng vật tư thiết bị và nguồn nhân lực để đợi nước rút sẽ tiến hành công tác khắc phục, xử lý sự cố ngay khi có thể, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Riêng khu vực Hòa Bình, mưa lũ đã gây nghiêng, sạt lở gần 30 cột điện trung hạ áp, khách hàng sử dụng điện tại 15 xã thuộc các huyện Đà Bắc, Kim Bôi, Mai Châu, Cao Phong bị ảnh hưởng do đơn vị điện lực đang buộc phải cắt điện do không đủ điều kiện an toàn. Công ty Điện lực Hòa Bình đang đợi nước rút để tiến hành khắc phục.

Còn với địa bàn Yên Bái cũng là một trong những tỉnh bị thiệt hại lớn bởi mưa lũ, thống kê của điện lực cho biết, đã có 28 cột điện bị đổ, nghiêng sạt lở 36 cột, 19 xã thuộc 4 huyện Trấn Yên, Nghĩa Lộ, Văn Chấn, TP.Yên Bái bị mất điện do không đủ điều kiện an toàn. Hiện các khu vực bị mất điện đang ngập nước, PC Yên Bái cũng phải chờ nước rút để mới có thể khắc phục, đóng điện trở lại cho nhân dân.

Tại Hà Giang, EVNNPC cũng cho biết, hiện chỉ còn 1 xã thuộc huyện Đồng Văn với 150 khách hàng bị ảnh hưởng sự cố, dự kiến trong ngày hôm nay, 22.7.2018, số khách hàng này sẽ được cấp điện trở lại.

Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, ảnh hưởng của "đuôi" bão số 3 đã làm mất điện của hơn 700 khách hàng ở 3 xã của huyện Kỳ Sơn và Tương Dương. Hiện nay đường vào các xã này bị sạt lở, giao thông ứng ngập bị chia cắt nên điện lực chưa thể tiếp cận để xử lý đóng điện.

Khu vực Thanh Liêm, Kim Bảng của Hà Nam, nước sông Đáy dâng cao gây ngập một số TBA ven sông, nên Công ty Điện lưc tỉnh đã phải cắt điện ở 5 trạm biến áp (bao gồm: Thanh Liêm: 01 TBA khách hàng; Kim Bảng: 02 TBA bơm tưới và 02 TBA khách hàng). Ngay khi nước rút, đủ điều kiện đảm bảo an toàn, điện lực sẽ tiến hành kiểm tra và đóng lại điện.

Nhiều công trình bị ảnh hưởng

EVNNPC cũng cho biết: Thiên tai đã làm thiệt hại và ảnh hưởng đến một số công trình thủy điện do Tổng công ty làm chủ đầu tư. Tại Công ty Thủy điện Nậm Đông III, bị sạt đá gây vỡ nắp tấm đan và lấp 10m kênh phải dừng phát điện từ 10- 23 giờ ngày 19.7 để dọn dẹp. Mưa lũ gây bồi lắng lòng hồ trên 10.000m3, đất đá và cây gỗ lấp kín cửa nhận nước và xả cát làm cho công suất phát chỉ đạt 6MW/15,6MW từ thời điểm 1 giờ ngày 21.7 đến hiện tại. Đơn vị đang tiến hành nạo vét và khơi thông cửa nhận nước và cửa xả cát; mưa, lũ lớn gây gián đoạn giao thông vào khu vực nhà máy từ 2 giờ ngày 19.7 đến 9 giờ ngày 21.7. Hệ thống camera giám sát bị sét đánh hư hỏng 4/12 cái. Hiện nay, khu vực nhà máy vẫn vận hành an toàn ổn định.

Tại Công ty TNHH MTV thủy điện Sa Pa: Từ 6 giờ ngày 19.7 đến 18 giờ 30 ngày 20.7 trên khu vực nhà máy có mưa lớn kéo dài gây ảnh hưởng và thiệt hại cho nhà máy làm xói mòn và mất lớp mặt đường (vị trí bị ảnh hưởng nhiều nhất là đoạn km 3+300 đến km 4+100); tại vị trí km4+600 đến km4+ 680 sạt lở đất taluy dương xuống nền đường khiến các phương tiện không đi qua được. Hiện nay vị trí này vẫn tiếp tục sạt và nguy cơ sạt lở lớn bất cứ lúc nào, ước tính khối lượng đất, đá sạt lở của nhà máy là 1.000m3. Kinh phí để khắc phục ước tính gần 500 triệu đồng. Dự kiến thời gian khắc phục trong tháng 7.2018.

Tại Thủy điện Sơ Vin – thuộc Công ty Điện lực Sơn La cũng bị sạt lở trên taluy dương vào sát khu vực trạm biến áp tăng áp, nhà máy đã tiến hành đào bớt đất đá để đảm bảo an toàn.