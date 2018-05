Nỗi đau bé gái 15 tuổi nghi bị bác ruột hiếp dâm đến sinh con

Sau khi cháu M. nói bị bác ruột hiếp dâm, anh Q. (bố cháu M.) đã gọi ông N. lên để nói chuyện. Nghi phạm thừa nhận đã hiếp dâm cháu M. 4 lần.

Hiện sức khỏe của con trai M. đang khá yếu.

Việc bé gái N.T.M. (15 tuổi, ở xã Phụng Giáo, Ngọc Lặc, Thanh Hóa) nghi bị bác ruột hiếp dâm dẫn đến sinh con đã gây xôn xao dư luận.

Về cháu M., kể từ khi sinh con đến nay, do con trai của M. sức khỏe yếu nên các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình đưa cháu bé ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, M. thì ở nhà.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ tềnh toàng, gặp người lạ M. rụt rè, ít nói phải đến khi PV động viên M. mới chịu mở lòng.

M. bảo: "Lần đầu tiên em đến nhà hàng xóm xem ti vi thì bị ông N. (bác ruột) kéo vào nhà sau đó tụt quần đưa lên giường rồi giở trò. Ông N. làm thế với em nhiều lần rồi, em không nhớ nữa, lần nào làm xong ông ấy cũng dọa giết em, nên em không dám nói với ai".

M. rụt rè chỉ nơi bị bác ruột giở trò đồi bại.

Chia sẻ với PV, ông N.V.Q. (bố M.) cho biết, con gái ông không được tinh khôn nhưng vẫn hiểu biết mọi chuyện. Từ ngày có bầu, sinh con, cháu ít nói hơn, và rất sợ tiếp xúc với người lạ.

"Khi tôi đang đi làm thuê, con gái lớn có gọi điện nói nghi M. có thai nên tôi tức tốc trở về. Về nhà, tôi thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, tôi gượng hỏi cháu mới nói bị bác N. cưỡng ép quan hệ", ông Q. nhớ lại.

Ông Q., bố của M. đau đớn trước sự việc xảy ra.

Sau đó, ông Q. đã xuống nhà gọi ông N. lên để nói chuyện. Rất bất ngờ khi ông N. có thừa nhận đã quan hệ với cháu M. trước sự chứng kiến của ông Chuyên - Công an viên phụ trách ở xóm.

Trước sự việc trên, trao đổi với PV, ông Chuyên - công an viên xã Phùng Giáo cho biết, khi gia đình ông Q. biết vụ việc có mời ông lên để ghi nhận cuộc nói chuyện giữa gia đình bị hại và nghi phạm.

Ông Chuyên khẳng định: “Ông Q. gọi lên làm thủ tục giấy tờ về vấn đề ông này có quan hệ không thì ông N. nhận có quan hệ với cháu M. 3 lần ở nhà và một lần ngoài suối. Công an huyện đã xuống làm hiện trường rồi. Công an đã thụ lý hồ sơ. Ông N. đã cùng vợ bỏ đi khỏi địa phương sau đó khoảng nửa tháng”.

Nói về nguyên nhân cháu M. nhiều lần bị giở trò đồi bại nhưng không phản ứng, ông Chuyên cho biết: “M. đến nhà ông N. chơi thì đùa nghịch. M. là con nít cũng không biết gì nên ông này có hành vi với M. Trong giấy tờ, ông N. cũng thừa nhận như thế”.

Ông Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị đang thụ lý và đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ thông tin gia đình phản ánh.

Sau khi nhận được thông tin từ Công an xã Phùng Giáo báo cáo vụ việc, công an huyện đã mời cha nạn nhân và nạn nhân lên để làm việc. Tại cơ quan công an, nạn nhân khai đã bị đối tượng N. hiếp dâm nhiều lần.

Công an đã xuống làm việc với ông N. để đối chất nhưng đối tượng đã bỏ đi khỏi địa bàn, đồng thời đã hỏi xác minh ở những nơi khả nghi những vẫn chưa có thông tin của đối tượng. Hiện giờ, cơ quan chức năng đã cho lấy mẫu ADN của đứa bé để mang đi đối chiếu.