Nỗi lo Tết Nguyên đán: Bệnh vì ăn uống thực phẩm bẩn

Một số vụ thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ * Ngày 22.1, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 16 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa). Qua kiểm tra, đơn vị chức năng đã tạm giữ 312 chai rượu các loại, 2.400 chai nước ngọt Coca Cola 300ml, 50kg đùi gà đông lạnh vì không có xuất xứ. * Ngày 13.1, Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng PC49 (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 đối tượng về hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiu, biến đổi màu sắc mùi vị, buộc tiêu hủy 535kg nội tạng lợn. * Ngày 16.1, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Ong Thị Dung (quận 8, TP.HCM) để điều tra xử lý về hành vi sản xuất hàng giả với số tang vật vi phạm gồm 1.591 gói bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto (tương đương 914kg bột ngọt). * Ngày 17.12.2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã liên tiếp bắt giữ 2 vụ vận chuyển hơn 1 tấn nầm lợn được tẩm hóa chất bảo quản, đông đá nhưng đã lên mốc xanh và bốc mùi hôi thối. Sẽ xử lý nghiêm địa phương để xảy ra vi phạm Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong cho biết, “Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 09 về đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018, trong đó chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP tại các tỉnh/thành phố trọng điểm về ATTP, nhất là các cửa khẩu. Điểm mới trong công tác thanh tra, kiểm tra ATTP tết năm nay là các đoàn thanh kiểm tra của Trung ương chủ yếu đôn đốc, thanh kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương chứ không làm thay địa phương. Do đó, nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm túc sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ có hình thức xử lý, không để “trên nóng dưới lạnh”. “Quá trình thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp tết như bia rượu, bánh kẹo…” – Cục trưởng Cục ATTP Nguyễn Thanh Phong khẳng định. D.L