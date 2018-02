Nóng 24h qua: 30.000 vé miễn phí cho CĐV Sài Gòn gặp "soái ca" U23 Việt Nam

(Dân Việt) Người hâm mộ Sài Gòn sắp được gặp các "soái ca" U23 Việt Nam; Công an Kiên Giang tìm người mua, bán dâm bị bêu danh để xin lỗi là những tin “nóng” nhất ngày 1/2.

U23 Việt Nam sẽ giao lưu với người hâm mộ Sài Gòn trên sân Thống Nhất

Ngày 1.2, đại diện đơn vị tổ chức sự kiện đêm mừng công tuyển U23 Việt Nam tại sân vận động Thống Nhất (quận 10, TP.HCM) cho biết, đơn vị tổ chức dự kiến sẽ phát 30.000 vé miễn phí vào sân vận động Thống Nhất cho người hâm mộ giao lưu với đội bóng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tuyển U23 Việt Nam diễu hành trên xe buýt 2 tầng trong “biển người” ở Hà Nội

Sức chứa của sân vận động Thống Nhất khoảng 30.000 người. Tuy nhiên, đơn vị tổ chức sẽ bố trí thêm 10 màn hình Led bên ngoài sân vận động để người dân theo dõi. Dự kiến, buổi giao lưu sẽ bắt đầu lúc 17h tại sân vận động Thống Nhất.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam đã làm nên kỳ tích chấn động khi đánh bại hàng loạt đội bóng đá mạnh của Châu lục để giành quyền vào chơi trận chung kết giải U23 châu Á. Sau khi giành ngôi Á quân U23 châu Á, ngày (28/1), U23 Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) trong sự chào đón của hàng triệu người hâm mộ.

Công an Kiên Giang chưa tìm thấy người bán dâm bị bêu tên trên vỉa hè

Trong cuộc họp báo định kỳ sáng 1/2, đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau vụ việc xảy ra, đơn vị đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc lập tổ kiểm tra quy trình công khai hoá, báo cáo cho ban giám đốc; tổ chức tìm 2 người mua - bán dâm bị công khai hoá để xin lỗi. Kế tiếp, sau vụ việc này, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng tránh để xảy ra sai sót tương tự.

Có cả trẻ em "tham dự" vụ công an bêu danh người mua bán dâm

"Mấy ngày nay anh em đã nỗ lực đi tìm 2 người bị bêu tên trên vỉa hè để xin lỗi nhưng chưa gặp được" - ông Thành nói bên hành lang cuộc họp báo.

Trước đó, rạng sáng 29/1, Công an thị trấn Dương Đông kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại một quán cà phê thuộc khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc do bà Phạm Thị Bé Ch. (quê Đồng Tháp) làm chủ.

Sau đó, Công an thị trấn Dương Đông lập biên vi phạm hành chính và tổ chức họp dân tại tổ dân phố để công khai hành vi của những người vi phạm ở vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Rút dao dâm chết bạn mặc cho mẹ nạn nhân van xin

Ngày 1.2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại anh Phạm Duy Luật (1991, trú thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) hôm 29.1. Nghi phạm gây ra vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ là Nguyễn Duy Quang (1999) trú cùng thôn Hoành Từ.

Hiện trường vụ án mạng

Trước đó, theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 20h ngày 29.1, tại khu vực trước cửa Hội trường thôn Hoành Từ, một nhóm thanh niên và anh Luật xảy ra xô xát đánh nhau khiến anh Luật bị đâm vào vùng ngực trái. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng, anh Luật đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do anh Luật uống rượu tại gia đình rồi ra quán internet tại thôn Hoành Từ gây sự và có hành vi tát Quyết (bạn của Quang). Còn phía gia đình nạn nhân cho hay, sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa Luật và Quang, Quyết, mẹ của nạn nhân có đi tìm và gặp được Quang cầu xin nhưng không được Quang chấp nhận. Sau đó ít giờ, Luật bị sát hại.

Trịnh Xuân Thanh nhờ luật sư tư vấn để kháng cáo

Sáng 1.2, luật sư Nguyễn Văn Quynh, bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) cho biết: Ngay sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bị TAND TP. Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về hai tội (Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng), ông đã nhờ các luật sư bào chữa viết cho vài nội dung để làm căn cứ kháng cáo.

“Hiện ông Thanh đang bị tạm giam, khi ông kháng cáo sẽ viết theo mẫu ở trong trại tạm giam”, luật sư Quynh nói và cho biết thêm hiện ông đang hoàn thiện nội dung để giúp thân chủ kháng cáo.

Trịnh Xuân Thanh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, TAND Hà Nội tuyên án với ông Trịnh Xuân Thanh trong vụ án Cố ý làm trái và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Ngoài việc bị tuyên phạt tù chung thân về hai tội, Trịnh Xuân Thanh còn bị phạt bổ sung 50 triệu đồng, bồi thường 30 tỷ đồng. Hiện bị cáo Trịnh Xuân Thanh đang tiếp tục phải ra tòa ở vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam PVP Land.

16 "cậu ấm, cô chiêu" rủ nhau vào quán karaoke sử dụng ma túy

Rạng sáng 1/2, lực lượng Công an TP Cần Thơ gồm: Phòng CSGT đường bộ, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát trật tự và Công an quận Ninh Kiều đi tuần tra kiểm soát thì nhận được tin báo của người dân có một nhóm nam nữ đang tụ tập sử dụng ma túy tại quán karaoke Ph.L. (đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều).

Những "cô chiêu" bị phát hiện sử dụng ma tuý tại quán karaoke. Ảnh: Công an cung cấp

Ngay lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ phối hợp với Công an phường An Phú tiến hành kiểm tra quán karaoke nói trên. Qua đó, phát hiện tại các phòng 206, 512, 515 có 8 nam và 8 nữ (ngụ tại các tỉnh: Cà Mau, Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ), tuổi từ 17 đến 35, đang sử dụng ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 đĩa sứ có chứa ma túy, 1 viên thuốc lắc, 1 xe ô tô; 4 xe mô tô và một số tang vật liên quan. Sau khi đưa về trụ sở làm việc, qua thử nhanh, cả 16 người đều dương tính với chất ma túy.