Nóng 24h qua: Diễn biến không ngờ vụ chủ tịch huyện “mất tích”

(Dân Việt) Phát hiện thi thể chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chết trong tư thế treo cổ, nổ lớn tại Bắc Ninh khiến 9 người thương vong, Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán, nữ sinh tự tử ngay giữa lớp học... là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Phát hiện thi thể chủ tịch UBND huyện Quốc Oai chết trong tư thế treo cổ

Ngày 3/1, Công an Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong tại căn nhà 5 tầng ngõ 279 đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghi là ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, thường trú tại xã Nghĩa Hương, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai bị mất tích trước đó.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an quận Hoàng Mai xác nhận thi thể người tử vong là ông Lâm. Ông Lâm tử vong trong tư thế treo cổ. Thời điểm phát hiện thi thể đã bắt đầu phân hủy.

Cảnh sát phong tỏa chặt ngôi nhà ở đường Hoàng Mai, nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm

Trước đó, ngày 31/12/2017, UBND huyện Quốc Oai có thông báo về việc ông Nguyễn Hồng Lâm có báo cáo Thường trực Huyện ủy xin vắng mặt tại cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy sáng 26/12/2017 để giải quyết công việc gia đình.

Tuy nhiên, kể từ khi có báo cáo xin vắng mặt tới 2.1.2018 ông Lâm chưa về cơ quan làm việc và không thể liên lạc.

Nổ lớn tại Bắc Ninh khiến 9 người thương vong

Sáng 3/1, tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong.

Theo đó vụ nổ phát ra từ một cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thôn. Tại hiện trường vụ nổ để lại một hố sâu 3m, rộng 50m. Nhiều ngôi nhà cách xa hiện trường 500m bị vỡ cửa kính, mảnh đạn găm đầy tường nhà.

Hiện trường vụ nổ lớn khiến 9 người thương vong ở Bắc Ninh

Vụ nổ khiến 2 cháu nhỏ là Nguyễn Tiến N. (1 tuổi) và Đặng Thùy Tr., 2 (tuổi) cùng trú tại thon Quan Độ, Văn Môn, Yên Phong tử vong. Ngoài ra còn có 7 người lớn khác cũng bị thương sau vụ nổ.

Hiện nay các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2018: Cao nhất 325 triệu đồng

Ngày 3/1 Sở LĐ-TB&XH Hà Nội cho biết đã có báo cáo về tình hình lương, thưởng tết năm 2018 của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội công bố mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 325 triệu đồng

Theo đó, mức thưởng tết Âm lịch 2018 bình quân: 4.600.000đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 325.000.000 đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700.000đồng/người.

Mức thưởng Tết Âm lịch 2018 được nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả bình quân tăng hơn so với năm trước khoảng 5,5% đến 8%. Theo sở LĐ-TB&XH Hà Nội lý do mức thưởng tăng bởi năm 2017 nền kinh tế - xã hội ở Hà Nội có chuyển biến tích cực, giá cả thị trường ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được đảm bảo.

Nữ sinh lớp 7 tự tử ngay giữa lớp học

Vụ việc xảy ra vào sáng 3/1 tại một trường THCS trên địa bàn xã Thạch Tân (Thạch Hà, Hà Tĩnh). Theo các học sinh kể lại, sau khi các học sinh trong lớp đi học môn tin học tại phòng máy, bạn L. ở lại lớp một mình. Lúc giờ học kết thúc, các em học sinh trở lại lớp để học các môn còn lại thì bàng hoàng phát hiện L. đã tử vong, bên cạnh để lại một bức thư tuyệt mệnh bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Xe cứu thương được điều đến hiện trường

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Mai, Chủ tịch UBND xã Thạch Tân (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nữ sinh lớp 7 tên L. đã quyên sinh để lại bức thư tuyệt mệnh.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nữ sinh lớp 7 tự tử tại lớp.