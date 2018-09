Nóng 24h qua: Không khí lạnh tràn về gây mưa to ở miền Bắc

(Dân Việt) Không khí lạnh tràn về gây mưa to ở miền Bắc và thông tin về giá vé đường sắt Cát Linh-Hà Đông là những tin “nóng” nhất ngày 27/9.

Không khí lạnh tràn về gây mưa lớn ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận không khí lạnh nên từ hôm nay (27/9) đến sáng mai (28/9) ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ chiều nay mưa dông sẽ mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa to do ảnh hưởng của không khí lạnh

Trong ngày 28-29/9 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/24 giờ). Từ ngày 30/9-1/10, ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ).

Từ ngày mai 28/9 gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3; trời chuyển mát. Ở Vịnh Bắc Bộ từ sáng sớm 28/9 gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến sáng mai (28/9) có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Lời khai đối tượng cắt cổ cha bạn gái

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tiến hành bắt tạm giam đối với Nguyễn Trường Thanh (SN 1987, trú tại ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Trường Thanh

Tại cơ quan điều tra Thanh khai, vào tối ngày 19/9, đã xảy ra mâu thuẫn với cha của bạn gái là ông Trần Cẩm L (46 tuổi, ngụ tại ấp Hương Phụ C’ xã Đa Lộc, huyện Châu Thành , tỉnh Trà Vinh). Thanh nghĩ rằng chính ông L đã ngăn cấm chuyện tình cảm giữa y và cô con gái 19 tuổi của ông L nên khoảng 23h15 cùng ngày, lợi dụng đêm khuya, Thanh đã khoét vách (vách lá-PV) đột nhập vào nhà rồi dùng dao Thái lan cắt cổ ông L, chưa dừng lại ở đó hắn còn dùng búa đập đầu cha của bạn gái nhưng bất thành.

Vụ việc đã được vợ và con gái nạn nhân phát hiện kịp thời và ra sức hỗ trợ nạn nhân thoát ra ngoài kêu cứu, sau đó, Thanh đã bị bắt ngay trong đêm.

Phó Ban nhân dân ấp Giồng Lức, xã Đa Lộc huyện Châu Thành, ông Thạch Sô Khone cho biết thêm, đối tượng Thanh đã qua 2 đời vợ, thời gian gần đây cũng thường tiếp bố mẹ trong việc buôn bán, đối tượng cũng chưa từng có tiền án tiền sự, được đánh giá là sống khép kín với mọi người xung quanh.

Giá vé đường sắt Cát Linh-Hà Đông khoảng 10 nghìn đồng

Ngày 27/9, ông Vũ Hồng Trường, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Metro Hà Nội), đơn vị quản lý vận hành, khai thác tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết, phương án giá vé đã được trình UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt.

Hệ thống máy soát vé tự động AFC tại nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cũng theo ông Trường, đơn vị đã khảo sát hơn 1.500 người dân Hà Nội sống gần tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, kết quả đa số ý kiến chấp thuận giá vé đường sắt đô thị cao hơn giá vé xe buýt từ 30-37%; giá vé tháng cao hơn 15-20%. Ví dụ, giá xe buýt là 7.000 đồng thì vé đường sắt là 10.000 đồng/vé.

Theo Metro Hà Nội, đường sắt Cát Linh - Hà Đông khi vận hành chính thức sẽ hoạt động từ 5h sáng đến 23h đêm hàng ngày; từ 5 - 6 phút có một chuyến, ngoài giờ cao điểm 10 phút chuyến; mỗi khi tiếp cận ga, đoàn tàu sẽ dừng khoảng 30 giây để hành khách lên xuống.

Trước đó, ngày 22/9, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức được vận hành thử và dự kiến sau 3-6 tháng sẽ đưa vào vận hành, khai thác thương mại. Ban QLDA Đường sắt (Bộ GTVT) đặt mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại trước Tết Nguyên đán 2019.

Bé gái 13 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục

Ngày 27/9, Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết, sáng 26.9, chị L.T.L. (SN 1983, ngụ tỉnh Kiên Giang) đón xe từ Kiên Giang lên Bình Dương gặp nhóm hiệp sĩ để cầu cứu về việc con gái của chị tên là Q.T.H.N. (13 tuổi) bị kẻ xấu dụ dỗ đi kiếm việc làm, nhưng thực chất là bị bán vào quán cà phê kích dục ở tỉnh Đồng Nai.

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giải cứu thành công bé gái. Ảnh: T.H

Sau khi nắm thông tin, nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các anh: Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Hồ Viết Tâm, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu, Quảng Đại Thành và Dương Tài liền lên đường đến quán cà phê ở tỉnh Đồng Nai để tìm kiếm bé N.. Tuy nhiên, bé gái 13 tuổi đã bị đem đi quán khác. Nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã chia nhau tìm kiếm nhiều quán cà phê nhạy cảm khác.

Đến 14h cùng ngày, nhóm hiệp sĩ phát hiện bé gái 13 tuổi con của chị L. đang trong quán cà phê gần đó. Lúc này, đội hiệp sĩ đã liên hệ chủ quán để giải quyết. Sau đó, đội hiệp sĩ đưa bé an toàn về lại tỉnh Bình Dương và bàn giao lại cho gia đình bé. Khi vừa thấy mẹ, bé gái vui mừng òa khóc. Sự việc cũng được báo cáo với công an địa phương để tiếp tục xác minh, xử lý những kẻ xấu lừa bán người.