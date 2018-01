Nóng 24h qua: Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin “cởi áo về vườn”

(Dân Việt) Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xin từ chức; Xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm,… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ xin từ chức

Ngày 8-1, Báo Người Lao Động cho biết, tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 bất ngờ xin từ chức.

Nội dung đơn ông Hải ghi, tháng 3-2016, ông chính thức phụ trách lĩnh vực đô thị và nhận thấy quản lý trật tự đô thị, trong đó có quản lý trật tự lòng, lề đường là nhiệm vụ trọng tâm vì ở quận 1, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra ngày càng nhiều và phức tạp.

Từ tháng 1 đến tháng 10-2017, công tác lập lại trật tự lòng, lề đường quận 1 đã tạo hiệu ứng lớn cho cả nước. Nhưng việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ô tô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền....

"Nhìn lại, tôi thấy mình không thực hiện được lời hứa trước nhân dân và kỳ vọng của đồng chí lão thành cách mạng sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề này. Vì vậy, tôi xin từ chức", ông Hải phân trần trong đơn.

Trước đó, ngày 20-2-2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".

Hôm nay xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Sáng nay (8-1), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sẽ xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa

Trong vụ án trên, bị can Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN) cùng 11 bị can khác bị truy tố về tội Cố ý làm trái, 8 bị can khác bị truy tố về tội Tham ô tài sản. Riêng hai bị can Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC) và Vũ Đức Thuận (nguyên Tổng giám đốc PVC) bị truy tố về cả hai tội danh.

Bắt đầu phần xét hỏi bị cáo, HĐXX yêu cầu lực lượng cảnh sát cách ly hai bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh trước khi xét hỏi bị cáo Vũ Đức Thuận.

Trước đó, ông Đinh La Thăng bị khởi tố điều tra và bắt tạm giam ngày 8-12-2017. Sau 11 ngày bị khởi tố, ngày 19-12 cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng cùng các đồng phạm.

Xét xử Trầm Bê, Phạm Công Danh cùng đồng phạm

Sáng 8-1, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng - VNCB), Trầm Bê (59 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng Sacombank) cùng 44 đồng phạm trong đó, ông Trầm Bê bị cáo buộc tiếp tay cho ông Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê bị truy tố vì tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm bị bắt, ông Trầm Bê đang là Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Trước đó, vào tháng 1-2017, kết thúc phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm xảy ra tại VNCB, TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Phạm Công Danh 30 năm tù.

Thủ tướng yêu cầu khắc phục những tồn tại về quản lý tài sản công

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng 8-1 yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế về quản lý tài sản công, nêu ví dụ với câu hỏi: tại sao bán nhà công sản cho Vũ "nhôm" ở TP Đà Nẵng, nhà nước được gì?

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng dữ liệu quốc gia về tài sản công của đất nước. Đồng thời, xây dựng cơ chế quản lý chặt chẽ, đặc biệt là chặt đứt nhóm lợi ích thao túng tài sản công của quốc gia.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là vấn đề Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản và các địa phương phải xây dựng cơ chế chính sách, tính toán sát sao để sớm khắc phục.

Miền Bắc rét đậm có khả năng xảy ra băng giá

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (8-1), không khí lạnh đã tiến gần tới biên giới các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc rét đậm, rét hại đến cuối tuần.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, sau liên tục được tăng cường, Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Từ chiều tối nay, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Từ đêm 8-1 đến ngày 14-1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 10-12 độ C, các tỉnh vùng núi từ 8-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C.

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội giảm khoảng 2 độ, cao nhất trong ngày không quá 21 độ, đêm rét 16 độ, trời mưa nhỏ ngắt quãng. Riêng các tỉnh Tây Bắc Bộ vẫn giữ nguyên mức 20-23 độ.