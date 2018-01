Nóng 24h qua: Xe CSGT tông chết người băng qua đường trong đêm

(Dân Việt) Xe CSGT tông chết người băng qua đường khi truy đuổi người vi phạm giao thông và thông tin nguyên nhân vụ sập cầu ở Sài Gòn, ô tô rơi xuống sông là những thông tin “nóng” nhất ngày 20/1.

Xe ô tô CSGT gây tai nạn trong đêm khuya

Khuya 19-1, tổ tuần tra giao thông CSGT Công an huyện Châu Thành đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường xã Hữu Định (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) phát hiện hai thanh niên đi cùng xe máy có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng họ tăng ga bỏ chạy.

Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, Thượng úy Nguyễn Văn Sáng (CSGT Công an huyện Châu Thành) và 1 chiến sĩ CSCĐ nhanh chóng lên cùng 1 xe mô tô chuyên dụng truy đuổi.

Khi đang chạy, xe của CSGT đã tông trực diện vào xe máy 71S5- 1601 do anh Nguyễn Văn Bình (SN 1978, ngụ xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre) đang băng qua đường.

Cú tông mạnh đã khiến anh Bình tử vong tại chỗ, Thượng úy Sáng cũng bị thương nặng được chở đi bệnh viện cấp cứu, còn chiến sĩ CSCĐ đi cùng xe thượng úy Sáng cũng bị thương nhẹ.

Xe tải chở quá trọng tải gây sập cầu ở Sài Gòn

Ngày 20.1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, đến thời điểm hiện tại sự cố sập cầu Long Kiểng (xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh) không gây thiệt hại về người.

“Theo khảo sát sơ bộ của lực lượng cứu hộ, cả trọng lượng của xe tải và vật liệu xây dựng trên xe khoảng 15 tấn, trong khi đó tải trọng cho phép qua cầu chỉ 3,5 tấn. Về nguyên nhân dẫn đến sập cầu, bước đầu được xác định xe qua cầu quá tải trọng”, ông Cường thông tin.

Cầu Long Kiểng bị sập đứt một nhịp

Theo ông Cường, cầu Long Kiểng bằng sắt dài 105m, rộng 3m nằm trên đường Lê Văn Lương, nối hai xã Phước Kiểng và Nhơn Đức (Nhà Bè). Đây là một trong 4 cầu sắt xuống cấp trên cùng tuyến đường ở TP HCM. Theo dự kiến, cầu Long Kiểng được xây mới từ năm 2018 với kinh phí 436 tỷ đồng nhưng chưa thể thực hiện do còn vướng giải toả.

Ông Cường cho biết, về phương án khắc phục nhịp cầu thông thuyền bị sập trong thời gian tới sẽ lắp lại nhịp cầu mới để đảm bảo việc di chuyển của người dân trong thời gian chờ xây cầu.

Nhóm đối tượng dùng mìn nổ tung cây ATM cướp tài sản

Ngày 20/1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 nghi phạm để điều tra vụ nổ máy rút tiền tự động (ATM) tại thị xã Cửa Lò. Các nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi), Lương Văn Hòa (23 tuổi), Nguyễn Đình Thành (23 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi) cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.

Cây ATM bị nhóm đối tượng cài mìn cho nổ tung.

Trước đó, vào ngày 17/1, Công an huyện Nghĩa Đàn di lý hai nghi phạm là Thành và Hiệp lên Công an tỉnh Nghệ An vì có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 1 quả mìn tự chế nặng 1,6kg. Tại cơ quan điều tra, Thành và Hiệp khai nhận đã gây ra vụ nổ cây ATM vào ngày 22/12/2017 tại thị xã Cửa Lò với mục đích lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Tuy nhiên, hai nghi phạm không lấy được tiền sau khi gây ra vụ nổ. Đến ngày 15/1, hai nghi phạm tiếp tục chế tạo một quả mìn khác nhằm phục vụ hành vi trộm xe máy thì bị công an bắt giữ.

Một câu thơ cũng có thể đăng ký bản quyền tác giả

Ngày 20/1, Cục Bản quyền tác giả lên tiếng về cải tiến "tiếw Việt" của PGS Bùi Hiền. Theo đại diện Cục Bản quyền tác giả, việc cấp giấy đăng ký chứng nhận cho PGS Bùi Hiền là hoàn toàn đúng pháp luật.

PGS Bùi Hiền mới được chứng nhận giấy đăng ký bản quyền tác giả.

“Cục Bản quyền mới chứng nhận đăng ký bản quyền của PGS Bùi Hiền chứ không phải chứng nhận bản quyền. Khi có tranh chấp, kiện cáo, PGS Bùi Hiền sẽ phải chịu trách nhiệm. PGS Bùi Hiền sẽ bị thu hồi giấy đăng ký bản quyền nếu người khác chứng minh được đó là sản phẩm của họ”, đại diện Cục Bản quyền nói.

Theo quy định về quyền tác giả, những tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ đều được đăng ký bản quyền; Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết, hoặc ký tự khác; Các bài giảng, bài phát biểu, bài nói, thậm chí một câu thơ cũng được đăng ký bản quyền....

Đại diện Cục Bản quyền tác giả cho biết, bất kể cái gì thuộc về sáng tạo cũng có thể đăng ký bản quyền tác giả. Một câu thơ, một biển quảng cáo cũng được đăng ký bản quyền tác giả.

Công an tạm giữ nhiều "quý bà" đánh bạc trong đám giỗ

Ngày 20-1, Công an TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) cho biết đã lập biên bản xử lý 16 con bạc tham gia đánh bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Các con bạc tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Theo đó, trưa 19-1, lực lượng Công an TP Quảng Ngãi đã bất ngờ ập vào nhà bà Huỳnh Thị Dung (44 tuổi, ngụ phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi) bắt quả tang 16 con bạc (chủ yếu phụ nữ) đang tham gia đánh bài xì dách ăn tiền. Tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào căn nhà nói trên, phía ngoài căn nhà đang tổ chức lễ cúng chạp nhưng bên trong căn nhà các con bạc đang sát phạt lẫn nhau.

Sau khi bắt quả tang, lực lượng chức năng đã khám xét các đối tượng và tạm giữ 550 triệu đồng. Tại cơ quan công an, các con bạc khai nhận sòng bạc do đối tượng Nguyễn Diệp Xuân Trường (28 tuổi, ngụ TP HCM) đứng ra tổ chức.