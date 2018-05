Nóng 24h qua: Khoảnh khắc "hiệp sĩ" sắp ngã gục vẫn hô bắt cướp gây xúc động

(Dân Việt) Xuất hiện clip ghi lại khoảng khắc "hiệp sĩ" bị đâm sắp ngã gục vẫn hô "cướp, cướp"; Bắt đối tượng thứ 3 vụ sát hại 2 "hiệp sĩ", Gái xinh mặc bikini nhún nhảy “mua vui” cho khách ở quán karaoke… là tin nóng 24h qua.

Khoảnh khắc hiệp sĩ sắp ngã gục vẫn hô bắt cướp gây xúc động

Đêm qua 15/5, trên Facebook bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh, sau khi bị nhóm trộm xe SH tấn công, một hiệp sĩ mặc áo đỏ vẫn cố hét lên với mọi người: "Cướp, cướp đó bà con ơi, bắt lấy nó!" rồi gục xuống đường.

Khoảnh khắc hiệp sĩ đường phố ngã gục khi bị nhóm trộm xe tấn công.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã bày tỏ lòng cảm phục đối với hành động của những hiệp sĩ đường phố, mặc dù bị đâm trọng thương nhưng vẫn cố gắng dùng chút sức lực còn lại để cảnh báo mọi người.

"Tôi vô cùng thán phục trước hành động đó, trước khi gục xuống anh vẫn cố hết sức hét lên để cảnh báo mọi người, hãy yên nghỉ anh nhé!", Facebooker Long Long xúc động viết.

Facebooker M.Đ.M chia sẻ: "Sự ra đi của các anh là nỗi mất mát lớn cho gia đình, người thân và xã hội. Chia buồn cùng các anh. Hãy yên nghỉ anh nhé! Pháp luật sẽ sớm xử đúng người đúng tội thôi!".

Bắt đối tượng thứ 3 vụ sát hại 2 "hiệp sĩ"

Liên quan đến vụ giết 2 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10 (quận 3, TP HCM), chiều 16/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đã bắt khẩn cấp Ngô Văn Hùng (SN 1986, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) do có hành vi che giấu tội phạm.

Thông tin ban đầu, sau khi gây án, Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, tức Tài “mụn”, ngụ quận 12, TP HCM) – nghi phạm sát hại các hiệp sĩ đã đến nhà Hùng lẩn trốn. Mặc dù biết Tài phạm trọng tội nhưng Hùng không trình báo mà có hành vi che giấu.

Hai nghi can Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn") và Nguyễn Hoàng Châu Phú.

Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm trực tiếp gây án là Nguyễn Hồng Châu Phú (SN 1994, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) và Tài.

Theo điều tra, tối 13/5, Phú và Tài rủ nhau đi trộm xe. Phú chở Tài chạy chiếc xe Exciter tới đường Cách Mạng Tháng 8. Sau đó, Tài xuống bẻ khoá xe SH.

Phát hiện Tài bẻ khóa trộm xe máy, nhóm hiệp sĩ Tân Bình ập vào khống chế. Tên trộm cầm dao đâm 2 người chết, 3 người khác bị thương.

Thanh niên đập kính ô tô, “choảng” lái xe vỡ đầu bị tâm thần

Sáng 16/5, chỉ huy Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cho biết, sáng 16/5, đơn vị đã phối hợp với UBND phường đưa nam thanh niên đập vỡ kính xe ô tô, đánh tài xế giữa đường đi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để điều trị.

“Nam thanh niên gây ra vụ việc là người đi lang thang khắp nơi, bị mắc bệnh thần kinh chứ không phải ngáo đá như một số thông tin lan truyền”, lãnh đạo công an phường Trung Hòa nói.

Thanh niên tâm thần đập vỡ kính xe, đánh tài xế bị thương

Theo lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, tại cơ quan công an, nam thanh niên này không nhớ được tên tuổi, địa chỉ quê quán ở đâu. Còn về phía lái xe ô tô, hiện tại sức khỏe lái xe đã dần ổn định.

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 15/5, tại khu vực gầm cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), nam thanh niên có biểu hiện tâm thần đã cầm gạch lao đến đập kính chiếc ô tô BKS 30A-440xx đang lưu thông. Sau đó, đối tượng tiếp tục cầm gạch đánh tài xế bị thương.

Gái xinh mặc bikini nhún nhảy “mua vui” cho khách ở quán karaoke

Đêm 15.5, Đoàn 2, Kiểm tra liên ngành về Văn hóa Xã hội cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM ập vào kiểm tra cơ sở karaoke chuyên phục vụ khách nước ngoài trên đường 37 (phường Tân Quy, quận 7).

Tại phòng vip của quán karaoke, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cô gái mặc bikini đang nhún nhảy trước mặt cách vị khách nước ngoài. Phát hiện có cảnh sát, các “chân dài” vội khoác áo choàng tháo chạy vào nhà vệ sinh.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã lập biên bản về lỗi vi phạm kinh doanh có tính chất khiêu dâm.

Các cô gái mặt bikini trong quán karaoke bị cảnh sát phát hiện.

Rạng sáng 16.5, Đoàn kiểm tra tiếp tục ập vào kiểm tra quán bar Feeling trên đường Âu Cơ (quận Tân Bình) khiến 200 dân chơi nháo nhào tháo chạy. Tuy nhiên, mọi lối thoát đã bị chốt chặn.

Nơi đây được xác định hoạt động quá giờ và cảnh sát đã đưa 9 người nghi vấn sử dụng ma tuý về trụ sở để kiểm tra.

Rùng mình xe cảnh xe taxi mất lái tông thẳng xe tải

Trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ tai nạn giao thông chiều 15/5 ở Hưng Yên.

Theo đó, chiếc taxi đang chạy tốc độ khá cao bỗng loạng choạng, rồi lao thẳng vào ô tô tải đi ngược chiều, dù chiếc xe tải đã đánh lái bẻ sát vào lề đường, nhưng vẫn không tránh được cú đâm mạnh của xe taxi.

Va chạm khiếu chiếc xe taxi xoay ngang đường, nát một phần ca pô và rơi cả bánh xe.

Sau một hồi chạy loạng choạng, xe taxi đâm mạnh vào chiếc xe tải chạy ngược chiều.

Theo những người có mặt ở hiện trường, nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên là do tài xế taxi say rượu ngủ gục. Trên xe taxi thời điểm đó có hành khách, may mắn tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ, nhiều hành khách trên xe thoát nạn.