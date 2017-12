Nóng trong ngày: Đăng cổng chào đường đón xuân cạnh quần lót phụ nữ

(Dân Việt) Giám đốc Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ Đỗ Hoàng Trung xác nhận có việc thanh tra sở này mời một Facebooker lên làm việc vì đăng hình ảnh cổng chào của đường đèn nghệ thuật cạnh hình chiếc quần lót phụ nữ. Sự việc gây xôn xao cộng đồng.

"Thanh tra sở sẽ làm việc với chủ tài khoản Facebook này xem nội dung thế nào vì thông tin trên do công an chuyển qua cho sở. Việc đăng như vậy cũng hơi kỳ, nhưng sở không phạt gì đâu" - ông Trung nói khi trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online vào tối 27.12.

Trước đó tài khoản Facebook có tên Chương May Mắn có đăng nội dung: "Ai đi Cần Thơ, đến chổ (chỗ) này thì nhớ là vừa chui qua rồi ghé vào bên phải là tiệm bán sim số may mắn của iem (em) để mua sim cho may mắn đoá (đó) nghe hôn.?!!!".

Kèm theo dòng trạng thái này là hình ảnh cổng chào đường đèn nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 tại giao lộ đường 30 Tháng 4 - Quang Trung thuộc quận Ninh Kiều, bên dưới là hình ảnh chiếc quần lót phụ nữ rất sexy với hình dạng tương tự.

Vào ngày 25.12, ông Nguyễn Việt Thanh, chánh thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ, đã ký văn bản mời ông Chung Hoàng Chương, ngụ ở đường 30 Tháng 4, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, là chủ tài khoản trên, đến làm việc vào chiều 28.12.

"Thanh tra Sở Thông tin - truyền thông TP Cần Thơ mời ông Chung Hoàng Chương đến làm việc, liên quan đến việc đăng thông tin sai lệch trên mạng xã hội Facebook (tài khoản có tên Chương May Mắn) về cổng đèn nghệ thuật Xuân Mậu Tuất 2018 của TP Cần Thơ, đoạn đường Hòa Bình và đường 30 Tháng 4", văn bản nêu rõ.

Công văn "mời lên làm việc" của Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ