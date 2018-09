Nữ cán bộ xinh đẹp mất tích: Sắp kết hôn

Người nhà nữ cán bộ xã mất tích cho biết tháng 11 tới gia đình sẽ tổ chức lễ cưới.

Nữ cán bộ văn thư xã mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thắng, 22 tuổi, tên thường gọi là Tiền, ngụ ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc, Kiên Giang. Chiều 23/9, xác nhận với PV, ông Trần Tuấn Hải, Phó Trưởng Công an xã Hàm Ninh, cho biết vào ngày 20/9, ông Nguyễn Văn Phúc (cha của Thắng) có đến công an xã để trình báo việc chị đi làm nhưng không về nhà, điện thoại hỏi thì không liên lạc được. Hiện chiếc xe của nạn nhân đã được giao lại cho gia đình. Cùng ngày trao đổi với ông Phúc, ông Phúc buồn rầu nói: "Cháu mất tích 3 ngày và hiện vẫn chưa có thông tin gì về cháu khiến gia đình rất lo lắng. Hôm cháu mất tích điện thoại của cháu để ở nhà, trưa cháu có gọi điện về hỏi điện thoại rồi tới chiều gia đình không thấy cháu đi làm về nữa. Xe máy của cháu được người dân báo gần bãi biển, gần ủy ban nhân dân xã nơi cháu làm việc". Ông Phúc chia sẻ thêm: "Mấy ngày trước khi xảy ra sự việc gia đình không thấy cháu buồn hay có tâm sự gì. Tôi cũng nghe đồng nghiệp cơ quan bảo mấy ngày nay cháu khác lúc trước, có lúc cháu ngẩn ngơ và đối xử với mọi người không được như lúc trước". Nữ cán bọ xã mất tích Theo ông Phúc công việc của con gái cũng không gặp khó khăn gì vì phần lớn công việc sai đâu làm đấy nên không có nhiều áp lực. "Gia đình và cháu không có mâu thuẫn hay ai la mắng gì gì cháu cả. Cháu có người yêu và chuẩn bị tháng 11 này cưới. Cháu và chồng sắp cưới yêu nhau một thời gian thì dẫn nhau về ra mắt. Trước hôm mất tích, cháu có sang nhà chồng sắp cưới ăn tân gia rồi ngủ luôn ở đó, sáng hom sau hai vợ chồng chở nhau về thay đồ rồi mới đi làm thế nên có thể giữa hai cháu cũng không có mâu thuẫn gì" -ông Phúc nhận định. Hiện gia đình, cơ quan và chồng chưa cưới của cháu đều đang rất lo lắng. "Cháu là con gái thứ 2 của gia đinh chúng tôi, hiện cháu đã có công việc ổn định ở xã, hôn nhân cũng gần xong thì lại xảy ra sự việc này khiến gia đình rất lo" -ông Phúc kể.

Theo Thu Trang (Đất Việt)

