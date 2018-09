Ông Hiệp “khùng” hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy

(Dân Việt) Ông Hiệp "khùng" thuê xe lên Phú Thọ để thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân tử vong ở phòng trọ của gia đình ông trong vụ cháy gần bệnh viện Nhi Trung ương nhiều ngày trước.

Sáng nay (23.9), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thế Hiệp (Hiệp “khùng”) chủ nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ông đang chuẩn bị lên Phú Thọ để hỏi thăm, chia sẻ với gia đình gặp nạn tại phòng trọ của gia đình ông trong vụ cháy xảy ra chiều 17.9.

Cơ quan Công an quận Ba Đình thông báo “Để phục vụ tốt công tác điều tra xử lý, khắc phục hậu quả vụ cháy ngày 17.9, đề nghị các hộ gia đình bị thiệt hại thống kê tài sản, giấy tờ thiệt hại do vụ cháy” với công an quận. Ảnh: T.A

Theo ông Hiệp, sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, sáng ngày 22.9 ông được mời lên Công an phường Ngọc Khánh để làm việc. Tại đây, có người đưa cho ông xem tấm hình chụp hai vợ chồng chị Lành, anh Tính (vợ chồng chăm con trong viện Nhi sau vụ cháy gia đình nhiều ngày không liên lạc được –PV) để ông xác nhận xem có phải hai người này đến thuê trọ không?. Sau khi nhìn tấm hình ông Hiệp xác nhận “đúng là hai người trên vào thuê trọ” chỗ ông.

Ông Hiệp cho rằng, mặc dù cơ quan công an vẫn đang tiến hành xác minh điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ hỏa hoạn xảy ra là điều hết sức rủi ro, không ai mong muốn, nhưng nạn nhân tử vong trong khu nhà trọ nên ông có trách nhiệm trong việc này.

“Hiện gia đình nạn nhân cũng đang chuẩn bị làm lễ mai táng. Trước mắt tôi sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy 15 triệu đồng để chia sẻ mát mát với gia đình” – ông Hiệp cho hay.

Được biết, UBND TP.Hà Nội sẽ triển khai hỗ trợ gia đình kinh phí hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển; TP và quận hỗ trợ 15 triệu đồng mỗi nạn nhân và bố trí xe đưa các nạn nhân về quê mai táng.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 18h ngày 17.9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra cháy, sau đó lan sang 8 nhà liền kề mặt đường Đê La Thành (từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi Trung ương).

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu. Trong số những ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi vụ cháy có khu nhà trọ ông Hiệp cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương thuê trọ.

Đến chiều 21.9, sau khi phát hiện có người tử vong trong hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng đã có mặt, khẩn trương, trong đêm đã tìm thấy và đưa hai thi thể ra khỏi hiện trường.

Kể từ khi xảy ra vụ hỏa hoạn, phía Bệnh viện Nhi trung ương phối hợp cùng Công an phường Ngọc Khánh tập trung rà soát, và đặt nghi vấn về sự mất tích của đôi vợ chồng người tỉnh ngoài đang chăm sóc con bị bệnh nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau nhiều ngày kết nối, đến trưa 21.9, bệnh viện mới kết nối được với thân nhân của người nhà bệnh nhân nhi trên, và được biết, phía gia đình cũng không liên lạc được với bố mẹ cháu bé.

Cơ quan chức năng đã xác định được điểm cháy là căn phòng của dãy nhà trọ ngay gần bệnh viện. Ngày 21.9, Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình đã mời ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, chủ dãy nhà trọ bị cháy, cũng là nơi phát hiện 2 thi thể) đến làm việc.