Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông

(Dân Việt) Chiều 1.1, Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ thi thể nam thanh niên trôi trên sông Vàm Thuật ở khu vực phường Thới An.

Theo Công an quận 12, khoảng 11h ngày 1.1, một số người dân qua sông Vàm Thuật, phường Thới An, quận 12, TP.HCM hốt hoảng phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông nên cấp báo công an.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: C.T

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ tập trung trên cầu Bến Phân theo dõi gây ùn tắc giao thông. Công an quận 12 cùng lực lượng cứu hộ - cứu nạn TP.HCM đã đưa thi thể vào bờ để khám nghiệm điều tra.

Theo kết quả bước đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 25 tuổi, mặc áo thun màu đen, quần jean. Trên người nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ gì.

Chiều cùng ngày, thi thể được đưa về nhà xác tiếp tục xác minh điều tra.