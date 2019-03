Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng xe máy dưới ruộng

(Dân Việt) Sáng 8.3, người dân ở xã Thinh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) ra đồng thì bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên bên cạnh chiếc xe máy dưới ruộng trên địa bàn.

Ngày 8.3, thông tin từ Công an xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, hiện vụ việc đã được công an xã đã báo lên công an huyện, Công an tỉnh Nghệ An để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, người dân xã Thịnh Sơn ra đồng bất ngờ phát hiện thi thể một nam thanh niên dưới ruộng, cạnh chiếc xe máy.

Quá hoảng sợ, người dân lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc.

Qua quan sát ban đầu, nạn nhân nằm chết với tư thế nghiêng, trên người mặc quần áo dài. Thi thể nạn nhân bị bùn vương bẩn lên quần áo.

Chiếc xe máy nạn nhân đi là xe Exciter có màu trắng đen mang BKS: 37D1-889-09. Phía trên đường cạnh đó có nhiều vết trầy xước.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân là Phan Trọng Giáp (SN 1998, trú xóm 3, xã Thái Sơn, huyện Đô Lương).

Gia đình nạn nhân cho biết nạn nhân làm nghề phụ xe khách.

"Chúng tôi đang bảo vệ hiện trường, chưa đưa thi thể nạn nhân lên nên chưa thể xác định được nguyên nhân. Hiện công an huyện và tỉnh đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc", đại diện công an xã Thịnh Sơn cho hay.