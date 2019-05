Phẫu thuật khối u buồng trứng "khổng lồ" cho bệnh nhi 10 tuổi

(Dân Việt) Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa phẫu thuật thành công cắt u nang buồng trứng cho một bé gái 10 tuổi.

Cháu T.A.T (10 tuổi, trú tại Khu 6, xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng bụng trướng to. Gia đình cháu cho biết, khoảng 1 tháng nay, bụng cháu to lên bất thường. Ban đầu gia đình cứ nghĩ cháu béo nên không đưa đi kiểm tra ngay. Chỉ đến khi bụng cháu to lên bất thường gia đình mới hốt hoảng đưa cháu vào viện thăm khám.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu T có một khối u lớn dạng nang nằm trong ổ bụng, kích thước 107x204x263mm, thể tích 2870ml. Cháu T được chỉ định nhập viện tại Trung tâm Sản Nhi. Sau khi hội chẩn, cháu T được chỉ định phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng.

Tình trạng bụng trướng to của bệnh nhi T.A.T khi nhập viện.

ThS.BS Nguyễn Đức Lân – Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp cho biết, khối u quá to, xâm chiếm gần hết ổ bụng với kích thước hơn 26cm. Khối u phát triển ở buồng trứng trái làm mất hết chức năng của buồng trứng. Do đó chúng tôi phải tiến hành chọc hút nội soi lấy hết dịch trong khối u, đồng thời quyết định cắt hết buồng trứng trái và vòi trứng trái của bệnh nhi.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u buồng trứng cho cháu T. Mẫu bệnh phẩm cũng được các bác sĩ gửi làm sinh thiết để xác định u lành tính hay ác tính. Theo các bác sĩ, sau khi phục hồi, bệnh nhi cần được theo dõi đặc biệt ít nhất là 15 năm.

Bác sỹ thăm khám bệnh nhi sau phẫu thuật.

Cũng theo bác sĩ Lân, trường hợp các bé gái bị u nang, u buồng trứng tuy không nhiều những cũng không phải là quá hiếm. Để phát hiện sớm u buồng trứng hoặc các dị tật tiết niệu, sinh dục khác, cha mẹ cần quan sát bộ phận sinh dục ngoài của con. Nếu xuất hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường, hay đau bụng, cần đưa con đến viện để siêu âm, khám sàng lọc.