Phú Thọ: 4 người mất tích và thương vong, hoa màu tan tác vì mưa lũ

(Dân Việt) Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một số huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lớn về tài sản, hoa màu, giao thông bị chia cắt. Nghiêm trọng hơn, đã có 2 người bị chết do tường đổ, 1 người bị lũ cuốn trôi mất tích, 1 người bị thương.

Cầu Minh Đài (xã Minh Đài, huyện Tân Sơn) bị gãy 1 nhịp do nước lũ tràn về.

Tại huyện Tân Sơn, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện, tính đến thời điểm 10h sáng nay (21.7), trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa to đến rất to gây ngập úng, chia cắt hầu hết các xã. Theo thống kê, đã có 2 người chết do đổ tường nhà tại khu Đài, xã Long cốc; 1 người bị thương tại xã Thạch Kiệt. Thiệt hại về nhà ở bị sập: Xuân Đài 2 nhà, Minh Đài 2 nhà, 71 nhà bị đất lở, 22 nhà dân bị ngập phải sơ tán, 1 nhà văn hoá và 1 điểm trường mầm non bị ngập.

Hầu hết diện tích lúa và rau màu trên địa bàn bị thiệt hại. Các công trình giao thông, công trình công cộng bị hư hại gồm: Sập cầu treo Bến Gạo xã Văn Luông, đứt 1 mố cầu Văn Luông đi Minh Đài, sụt lún 1 đầu cầu mới Tân Phú, đường Tân Phú đi Xuân Đài, tại nhiều xã có nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông bị tắc nghẽn. Nhà văn hoá khu Ú, xã Thu Cúc bị trôi, vỡ đập tràn xóm Dụ, xã Xuân Đài. Nước lũ ở các suối, các tràn tiếp tục dâng cao và chảy xiết nên hệ thống đường liên thôn, liên xã bị chia cắt...

Hoa màu, tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Hiện Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện và các xã đã bố trí lực lượng canh gác 24/24h tại các ngầm, tràn, nghiêm cấm người dân qua lại để đảm bảo an toàn, đồng thời tiếp tục theo dõi, kiểm tra và đôn đốc để có các biện pháp ứng phó kịp thời.

Tại địa bàn huyện Tam Nông, đã có mưa to đến rất to cùng với lượng nước ở thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước sông Bứa lên rất nhanh, gây tràn ngập một số tuyến đường, đê bao thuộc 4 xã: Quang Húc, Phương Thịnh, Tề Lễ, Hùng Đô. Một số khu dân cư bị chia cắt, 1 người ở khu 1, xã Tề Lễ bị lũ cuốn trôi, 830 hộ dân bị ngập nước từ 1 - 3m phải di chuyển khẩn cấp, 1.230 hộ có nguy cơ bị ngập phải di chuyển, 150ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 250ha thủy sản mất trắng hoàn toàn, 1 hộ dân xã Quang Húc bị tốc mái.

Toàn huyện Thanh Sơn bị cô lập trong nước.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tam Nông đã huy động toàn bộ lực lượng công an, dân quân tự vệ xã, đoàn thanh niên với trên 500 lượt người phối hợp hỗ trợ đắp chống tràn 2.000m đê, hoành triệt cống tiêu nước qua đê, đường, giúp nhân dân di dời tài sản; túc trực 24/24h nhằm ứng phó kịp thời các tình huống mưa lũ xảy ra.

Tại huyện Yên Lập, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây ngập gần 300ha lúa, làm sạt lở 200m taluy dương khu tái định cư Cây Dừa (xã Lương Sơn), tổng khối lượng đất đá sạt lở trên 5.000m3. Nước lũ cũng làm cuốn trôi 1 xe máy tại xã Ngọc Lập. Theo phản ánh của chính quyền địa phương, khoảng 2h sáng 21.7, nước bắt đầu dâng, tràn vào các hộ dân. Thời điểm nước lũ dâng cao vào đêm tối, nhiều hộ không kịp sơ tán người và tài sản. Đến khoảng 10h hôm nay, xã Ngọc Đồng có 1 khu dân cư bị cô lập, 90 hộ dân bị ngập sâu trên 1m, nhiều vật nuôi không kịp sơ tán đã bị nước lũ cuốn trôi.

Công tác di dời đã được triển khai, các phương tiện di chuyển dưới nước đã được huy động để vận chuyển người và tài sản. Đến 11h20, toàn bộ các hộ dân đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã và đang triển khai tăng cường tuần tra, kiểm soát tình hình mưa bão trên địa bàn huyện, chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, chính quyền và nhân dân các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại.

Nhà cửa bị ngập lụt, khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn.

Tính đến 10h30, ngày 21.7, trên địa bàn huyện Thanh Ba đã có trên 110ha lúa, 140ha ngô bị ngập úng; 18 hộ dân ở các xã Mạn Lạn, Hoàng Cương, Vũ Yển phải di dời. Hiện nay, hơn 70 hộ dân ở khu 9, xã Mạn Lạn tiếp tục bị ngập, trong đó có trên 20 hộ dân sống ở ven sông nước sâu trên 1m so với mặt nền, người dân phải dùng thuyền đề sơ tán đồ đạc đến nơi an toàn.

Nhiều nhà xưởng bị ngập sâu trong nước.

Tại huyện Thanh Sơn, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch huyện Thanh Sơn cho biết: “Tính đến 8h45 ngày 21.7, toàn huyện có 2 xã Thục Luyện, Sơn Hùng và thị trấn Thanh Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mưa lũ đã gây ngập úng 26,5ha lúa, gồm 24,5ha lúa các khu Đông Thịnh, Đông Vượng, Đành, Gò Đa, Trung Thịnh - xã Yên Lãng và 2ha khu Trại - xã Hương Cần. Chúng tôi vẫn đang tích cực đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Nước tại sông Bứa vẫn dâng cao nhưng chậm hơn so với sáng nay”.

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, gây mưa lớn, khiến mực nước sông Thao trên địa bàn huyện Cẩm Khê dâng cao trên mức báo động 3.

Đến thời điểm 9h sáng 21.7, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ngờ. Trên địa bàn huyện mực nước sông Thao và sông Bứa tiếp tục dâng cao. Toàn huyện có 158ha lúa, hơn 105ha ngô, rau màu bị ngập, 174ha ao, hồ nuôi trồng thuỷ sản, 47ha cây trồng ven sông bị nhấn chìm; 60 nhà bị ngập, 21 nhà bị cô lập, 1 nhà bị đổ tường, hiện tại công tác di dời đã được triển khai đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Tại một số tuyến đê bao xung yếu, nước dâng cao tràn mặt đê trên 30cm. Đê Bành Già nối khu 9 và khu 11 của xã Đồng Lương bị xói lở một phần, có nguy cơ vỡ sạt trượt mặt đê. Hiện chính quyền địa phương đã huy động nhân, vật lực đắp đê bao, hạn chế xói lở.