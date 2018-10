Quán trà sữa bị ném vật thể lạ gây nổ lớn

Nhiều người tháo chạy tán loạn khi đối tượng ném vật thể lạ gây nổ lớn tại một quán trà sữa trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 4.10, trao đổi với phóng viên, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đang trích xuất hình ảnh từ camera, lấy lời khai một số nhân chứng để điều tra, truy xét đối tượng ném vật lạ gây nổ tại một quán trà sữa trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra khoảng 22h50 ngày 3.10 tại một quán trà sữa trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ vật thể lạ phát nổ tại quán trà sữa.

Theo lời kể của nhân chứng, thời điểm trên 3 nữ nhân viên và khách đang ngồi trong quán trà sữa thì thấy đối tượng ném một vật thể lạ có hình dáng giống quả lựu đạn vào quán. Vật thể này sau đó phát nổ, khói tỏa cả một góc quán khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, may mắn không ai bị thương.

Video: Đối tượng ném vật thể lạ phát nổ tại quán trà sữa trên địa bàn quận Bình Thạnh

Nghe tiếng động mạnh, một số hộ dân bên cạnh liền gọi điện cấp báo công an địa phương. Công an quận Bình Thạnh phối hợp với lực lượng Công an phường 3 có mặt khám nghiệm hiện trường.