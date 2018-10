Quảng Bình: Phát hiện thi thể bé sơ sinh trong bồn cầu nhà trọ

(Dân Việt) Tại một dãy nhà trọ ở TP.Đồng Hới (Quảng Bình), người dân vừa phát hiện thi thể của một bé sơ sinh 5 ngày tuổi trong bồn cầu nhà vệ sinh.

Khoảng 20h ngày 8.10, tại dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị C. (ở tiểu khu 2, phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới), nhiều sinh viên đang ở trọ phát hiện mùi hôi khó chịu bốc lên từ căn phòng số 1 nên báo cho chủ nhà mở cửa phòng kiểm tra. Khi mở cửa, bà C. cùng nhiều người bàng hoàng khi thấy thi thể một bé sơ sinh chừng 5 ngày tuổi, còn nguyên rốn trong bồn cầu, thi thể dần phân hủy. Bà C nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

Dãy nhà trọ nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh 5 ngày tuổi trong bồn cầu.

Nhận được tin báo, công an cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập thông tin, ghi nhận tình hình để tiến hành điều tra.

Ông Hoàng Bá Trọng - Chủ tịch UBND phường Bắc Lý, TP.Đồng Hới cho biết, phòng trọ nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh 5 ngày tuổi thuộc dãy trọ nhà bà C., trong thời gian ngắn không có người ở nên bà C. đã khóa cửa bằng dây thép buộc.

Cũng theo ông Trọng, dãy nhà trọ của bà C. có 3 phòng cho thuê, người thuê trọ có cả sinh viên và người đi làm ở.

Thông tin ban đầu từ chủ nhà trọ cho biết, trước đó có cho một phụ nữ đến thuê ở căn phòng số 1, nhưng người phụ nữ này đã trả phòng và dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác cách đây khoảng 1 tháng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.