Rét đậm, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học

(Dân Việt) Chưa có thông báo của trường, Sở GD-ĐT, tuy nhiên, sáng nay, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã cho con nghỉ học vì thời tiết quá lạnh, không đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Sáng nay (9.1), theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Tại Hà Nội, từ nay đến 14.1 trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10-12 độ.

Chưa nhận được thông báo chính thức từ Sở GD ĐT và các trường, tuy nhiên, nhiều phụ huynh thấy nhiệt độ trên điện thoại báo đã xuống 9 độ C, lại thêm mưa phùn nên đã tự ý cho con nghỉ học để đảm bảo sức khỏe.

Dự báo trên VTV sáng 9.1, Hà Nội là 11 độ.

Có 2 con đang học tiểu học và mầm non, sáng sớm, nhìn điện thoại báo nhiệt độ xuống 9 độ C, chị Hoàng Thị Kim Anh (Đông Anh – Hà Nội) đã phải gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp để hỏi xem trường có thông báo cho các con nghỉ học không. Cô giáo cho biết vẫn chưa có thông báo chính thức, tuy nhiên, tùy vào sức khỏe của con để bố mẹ cân nhắc nên chị Kim Anh quyết định cho cả 2 con nghỉ.

“Đứa lớn hay bị viêm amidan, cứ thời tiết lạnh chút là ho, sốt ngay nên nếu cho con đi học ở thời tiết này thì kiểu gì tối về cũng ốm nên quyết định cho cháu nghỉ học” – chị Kim Anh nói. Chị cũng cho biết, cho con nghỉ học, vợ chồng chị cũng phải phân công nhau nghỉ ở nhà trông con.

Trong khi đó, nhiệt độ được thông báo trên điện thoại cá nhân nhiều phụ huynh Hà Nội đang 9 độ C.

Trên một diễn đàn của phụ huynh Hà Nội, sáng nay, phụ huynh Hà Nội cũng nháo nhác vào hỏi nhau xem con có được nghỉ học không.

Chị Hoàng Thảo (Hà Đông) cho biết, vì không có người trông con nên chị bắt buộc phải cho con đi học trong thời tiết như thế này: “Sáng nhìn con co ro, mặc dù đã mặc 2 áo len, một áo khoác to đùng, tất chân, tay đầy đủ nhưng vẫn không yên tâm. Cho nghỉ một buổi học thì tiếc mà cho con đi thì xót quá”, chị Thảo chia sẻ.

Phụ huynh có tài khoản Facebook Ly Nguyen cho biết, chị đã phải dán 4 miếng dán giữ nhiệt cho con để giữ ấm trước khi quyết định cho con đến trường sáng nay. Bởi lẽ, con chị hay bị viêm amidan và thời tiết này rất dễ bị ốm.

Nhiều phụ huynh băn khoăn không biết có nên cho con nghỉ học không?

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội các năm trước, khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống, học sinh tiểu học và mầm non được nghỉ học, từ 7 độ C trở xuống học sinh THCS được nghỉ học. Nhiệt độ chuẩn được xác định theo bản tin dự báo thời tiết trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) lúc 6h15.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh băn khoăn khi nhiệt độ báo trên điện thoại mỗi thời điểm một khác so với dự báo lúc 6h15 của VTV.

Chị Trần Thu Anh (quận Đống Đa – Hà Nội) cho biết, lúc 7h30 sáng, nhiệt độ trên điện thoại báo 9 độ C, thời tiết sẽ rét sâu hơn lúc trưa và chiều muộn nên không dám cho con đi học vì sợ lúc đón về nhiệt độ xuống quá thấp, con sẽ bị ốm.

Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, ngoài việc căn cứ vào thống báo nghỉ học của trường, Sở GD-ĐT, cha mẹ cũng xem xét tình hình sức khỏe của con có đảm bảo đến trường trong những ngày rét không để đưa ra quyết định.