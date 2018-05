Sở GTVT Thừa Thiên-Huế đưa phương án xử lý 3 'cây quái thú'

Như tin đã đưa, vào tối 30.3, có 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ giống như “quái thú” lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam-Bắc qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế thì bị CSGT phát hiện. Theo CSGT Thừa Thiên-Huế, 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa. Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1-3 tháng. Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế lập biên bản tạm giữ 3 cây “khủng” để xác minh làm rõ. Sau nhiều ngày xác minh, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế phát hiện, chủ cây là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội) cung cấp hồ sơ về địa điểm khai thác 1 trong 3 cây không đúng với thực tế. Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế đã lập biên bản xử phạt đối với ông Chương số tiền 750.000 đồng. Đến nay, sau nhiều ngày được trả lại cho chủ sở hữu, do vẫn chưa được cấp giấy phép vận chuyển phù hợp nên các cây “quái thú” trên chưa thể rời khỏi địa phận Thừa Thiên-Huế. Ngày 4.4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT vào cuộc kiểm tra, làm rõ có hay không hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên các tuyến đường qua nhiều tỉnh thành. Sau đó, Cục CSGT (C67 - Bộ Công an) đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh xe chở cây khủng lồ có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo của C67, sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, Cục đã cử 2 tổ công tác kiểm tra, xác minh phản ánh. Trên cơ sở báo cáo của Phòng CSGT 19 tỉnh mà xe chở cây đa cổ thụ đi qua, C67 khẳng định chưa đủ cơ sở để quy kết có hay không việc “bảo kê”, “tiêu cực” của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến đối với xe tải vận chuyển cây quá khổ, quá tải.