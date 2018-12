Sơn La: Tai nạn liên tiếp trên QL 6, 4 xe tải lật ngang dưới rãnh

(Dân Việt) Sáng nay (ngày 28.12), trên tuyến QL6, thuộc địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến 4 xe tải lao xuống rãnh nằm lật ngang.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h sáng nay, tại Km số 177+800, 177+750 trên tuyến QL6 đoạn qua bản Chiềng Đi (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn là do mưa phùn, sương mù, đường trơn trượt, hạn chế tầm nhìn của lái xe. Vụ tai nạn khiến cho giao thông ách tắc hơn 1h đồng hồ.

Đường trơn trượt, sương mù chê khuất tầm nhìn gây ra những vụ tai nạn giao thông liên tiếp

Trao đổi với Dân Việt, anh Phạm Minh Long (tài xế điều khiển chiếc xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 29C – 434.87) thông tin: "Trước đó, chiếc xe ô tô tải mang BKS 29H – 154.23 di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La bị lật và đang được xe cứu hộ cẩu lên do gặp nạn. Thấy vậy, tôi giảm tốc độ để dừng lại, nhưng do trời mưa, đường trơn, dốc nên xe tôi đã đâm vào taluy dương. Sau đó, lần lượt 2 xe tải khác lưu thông đến đoạn đường này cũng xảy ra tai nạn và lao xuống rãnh. Rất may là không có ai bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông và hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Được biết, sáng nay, không khí lạnh đã tăng cường xuống các tỉnh miền núi phía Bắc khiến trời chuyển mưa rét, sương mù làm các tuyến đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Vì vậy, các lái xe lưu thông trên các tuyến đường ở đây cần lưu ý để tránh xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.