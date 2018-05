Tạm dừng công việc với 4 quản đốc để làm rõ việc mất trộm than

(Dân Việt) Trao đổi với Dân Việt vào sáng 16.5, ông Bùi Anh Dũng, Giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai–TKV, cho biết: Liên quan đến vụ trộm than trên tàu hỏa tại Hạ Long, Công ty đã có quyết định tạm dừng công việc một loạt quản đốc các bộ phận để giải trình.

Theo đó, bắt đầu từ hôm nay (16.5), các ông: Nguyễn Văn Hùng (Trưởng phòng Bảo vệ); Nguyễn Văn Hạnh (Quản đốc Nhà máy tuyển); Lương Phú Cơ (Quản đốc Phân xưởng KCS); Vũ Đức Vững (Quản đốc Phân xưởng Kho than); Trần Văn Thu (Quản đốc phân xưởng Vận tải đường sắt) tạm dừng công tác để giải trình theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV triển khai.

Than được vận chuyển bằng tàu hỏa từ ga Lộ Phong về Nhà máy Sàng tuyển Nam Cầu Trắng của Công ty Tuyển than Hòn Gai.

Trước đó theo video clip của một tờ báo điện tử ghi lại, trong nhiều ngày liền, rất đông các đối tượng công khai leo lên các toa tàu thuộc đoàn tàu của Công ty Tuyển than Hòn Gai tuồn than xuống để đem về một nơi tập kết khác.

Lãnh đạo Công ty tuyển than Hòn Gai–TKV cho biết: Ngay khi nhận được thông tin và xem đoạn video clip, chiều 15.5, lãnh đạo Công ty đã họp và quyết định tạm đình chỉ một loạt các quản đốc: Nhà máy Tuyển, Kho than, Vận tải đường sắt và Trưởng phòng bảo vệ… từ ngày 15.5.2018 để giải trình, phân công việc, xác định ngày giờ xảy ra vụ việc nhằm có hướng xử lý.

Lý giải tại sao lại tạm dừng công việc đối với các vị trí này, ông Dũng cho biết thêm: “Theo quy trình của Công ty Tuyển than Hòn Gai đã ban hành, nếu là than nguyên khai đưa từ mỏ về, người Quản đốc Nhà máy tuyển phải đứng ra làm chủ trì việc nhận than. Trong trường hợp phát hiện bất thường về lượng than, anh phải thông báo để qua cân kiểm soát. Nếu là than sạch, Công ty Tuyển than Hòn Gai mua của các mỏ về, thì người Quản đốc Phân xưởng kho than là người chịu trách nhiệm. Ở vị trí KCS, chất lượng và số lượng than đều liên quan đến phân xưởng này. Còn ở vị trí bảo vệ, đương nhiên là có liên quan nếu xảy ra thất thoát”.

Công ty Tuyển than Hòn Gai là một đơn vị thành viên của TKV, có nhiệm vụ sàng lọc, tuyển than của 3 Công ty: Than Hà Tu, Hà Lầm, Núi Béo để cung cấp cho thị trường. Than của 3 đơn vị trên được tập kết tại ga Lộ Phong và được tàu hỏa vận chuyển ra Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng của Công ty Tuyển than Hòn Gai. Khi đoàn tàu về, nếu là than nguyên khai thì Nhà máy phải chủ trì nghiệm thu, còn nếu là than sạch thì bộ phận kho than chủ trì.

Ông Dũng khẳng định: “Hàng năm Công ty đều có quy chế phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP.Hạ Long và Công an các phường, mỗi quý chúng tôi đều ngồi lại rà soát với nhau. Riêng Quý 1 vừa qua, chúng tôi không thấy có vấn đề gì nổi cộm, kể cả công tác công quản ở tổ dân khu phố chúng tôi cũng chưa nhận được thông tin gì” (!?)

Trước vụ việc nói trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn, yêu cầu UBND TP.Hạ Long phối hợp với Công an tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) kiểm tra, xác minh và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 20.5.2018.