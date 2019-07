Tận thấy tàu cao tốc chở khách vượt sóng cả trên biển khi bão số 2 về

(Dân Việt) Sóng liên tục vỗ vào mạn tàu, bọt tung trắng xóa khiến con tàu cao tốc trở hành khách tròng trành như sắp lật... Đó là cảnh tượng phóng viên Dân Việt ghi nhận khi là hành khách di chuyển từ Bến Vạn Gia về Mũi Ngọc (TP.Móng Cái, Quảng Ninh) để vào đất liền ngày bão nổi.

Trước khi mạnh lên thành cơn bão số 2, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã gây ảnh hưởng đến vùng biển các huyện đảo thuộc Quảng Ninh. Từ ngày 1/7, tại đảo Vĩnh Thực (TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã có gió mạnh, biển động mạnh.

Clip: Tận thấy tàu cao tốc chở khách vượt sóng cả trên biển khi cơn bão số 2 tràn về.

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ chiều 3/7, ở Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to. Từ đêm nay đến sáng mùng 5 có mưa to đến rất to. Trên đất liền Quảng Ninh có gió mạnh cấp 3, cấp 4, đêm nay gió tăng lên cấp 4-5, giật cấp 6-8.

Hiện thời tiết khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, từ đêm nay mạnh dần lên cấp 7-8, giật cấp 11. Biển động rất mạnh. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, hiện trên đảo còn khoảng 1.600 du khách ở lại, tróng đó có 4 khách nước ngoài trên huyện đảo Cô Tô, 164 du khách lưu trú trên các đảo của huyện Vân Đồn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đi kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 2 tại huyện Vân Đồn chiều 3/7 (Ảnh: QMG)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu kiểm tra công tác phòng, chống bão số 2 tại TP Hạ Long và Cẩm Phả. (Ảnh: QMG)

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy tỉnh, tính đến 9h ngày 3/7, toàn bộ 8.460 tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão và đã di chuyển về đỗ tại các khu neo đậu, tránh trú an toàn. Trong đó toàn bộ các tàu thuyền gần bờ (8.202 chiếc) cũng đã về nơi tránh trú nhận được thông tin về tình hình cơn bão số 2. Ngoài ra, 250 tàu đánh bắt xa bờ đã di chuyển về các khu vực neo đậu của tỉnh, 8 tàu đánh bắt xa bờ khác đang đỗ tại khu vực neo đậu của tỉnh ngoài.

Trước diễn biến của cơn bão số 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tiến hành bắn 36 quả pháo hiệu để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào bờ tránh bão. Hoạt động bắn pháo hiệu báo bão được BĐBP tỉnh thực hiện tại 3 điểm, mỗi điểm bắn 2 lần, mỗi lần gồm 2 loạt bắn. (Ảnh: QMG).

Từ 13h ngày 3/7, sẽ thực hiện cấm biển ngừng cấp phép toàn bộ tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và đi các tuyến đảo. Đối với các tàu di chuyển từ các tuyến đảo về đất liền để tránh trú, phải thực hiện xong trước 15h chiều 3/7.