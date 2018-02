Thêm nhiều hỗ trợ cho nạn nhân chuyến xe về Tết gặp nạn tại Đà Nẵng

(Dân Việt) Bên cạnh sự hỗ trợ kịp thời của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, nhiều đơn vị khác tiếp tục hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ lật xe khiến 2 người tử vong và hàng chục người khác bị thương vào sáng nay (12.2) tại Hòa Vang, Đà Nẵng.

Theo đó, sau khi các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - Hồ Kỳ Minh cùng một số lãnh đạo ban ngành đã đến thăm hỏi, động viên và trao thêm tiền hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ tai nạn diễn ra vào sáng nay.

Tại bệnh viện, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh đã trực tiếp đến từng cá nhân bị thương để động viên và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình hai nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã trao số tiền 7 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong, trường hợp bị thương số tiền 6,5 triệu đồng/ trường hợp. Đồng thời yêu cầu ngành Y tế TP.Đà Nẵng tập trung nguồn lực điều trị cho các nạn nhân bị thương. Trong đó có 2 nạn nhân phải mổ cấp cứu.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đến bệnh viên thăm hỏi trao thêm tiền hỗ trợ cho nạn nhân vụ lật xe. Ảnh Đình Thiên

Ngoài ra, ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh văn phòng Ban ATGT TP.Đà Nẵng cũng nhận sự ủy quyền của Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng và 2 triệu đồng/ nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, Ban ATGT TP.Đà Nẵng cũng hỗ trợ 5 triệu cho mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng/ người cho các nạn nhân bị thương. UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) hỗ trợ 5 triệu đồng/ nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/ nạn nhân bị thương.

Tại bệnh viện các nạn nhân đều tỏ ra chưa hết bàng hoàng khi thuật lại vụ tai nạn này. Trong đó, anh Ngô Văn Hoàng (trú xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) hành khách may mắn thoát chết trong chuyến xe sáng nay kể lại, khi hành khách đang ngủ thì bất ngờ xe chao đảo và lật nhào, đổ ầm ra đường. Trong cơn hoảng loạn, anh Hoàng chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét, tiếng phụ nữ kêu góc thảm thiết, sợ hãi.

"Vợ điện vào khóc, hỏi anh bị làm sao? Vợ điện liên tục bảo để ba vào. Con thì đứa lớn hơi biết biết, đứa nhỏ mới 5 tháng chưa biết. Tai nạn xảy ra nhưng em cảm thấy may mắn hơn những người khác. Những người đi trên những chuyến xe khách về quê ăn tết nên đi những chuyến xe có chất lượng hơn, có hợp đồng hẳn hoi chứ đừng đi những chiếc xe mà mình hợp đồng ngoài như thế này, không an toàn"- anh Hoàng nói.

Cháu bé may mắn không bị thương khi người thân đi cùng đang phải cấp cứu tại Đà Nẵng. Ảnh Đình Thiên

Bác sỹ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết: "Dịp tết ai cũng muốn về nhà để đón tết cổ truyền với gia đình. Đương nhiên những rủi ro như thế này thì bệnh nhân ai cũng nôn nóng mong muốn cứu chữa sớm để về. Chúng tôi cũng làm hết trách nhiệm của mình để làm thế nào để chia sẽ một phần mất mát. Người bệnh bây giờ không có thân nhân ở đây cho nên Bác sỹ vừa làm công tác chuyên môn vừa làm vai trò người nhà giúp bệnh nhân càng sớm càng tốt".

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 5 giờ 15 ngày 12.2, tại km17 đường Tránh Nam Hải Vân – Túy Loan (đoạn trước khu công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), xe ô tô khách BKS 51B-23706 loại 30 chỗ ngồi do tài xế Trần Quốc Kiệt (SN 1978, trú xã Hòa Khánh Đông, Đức Hòa, Long An) điều khiển, đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Bình, Quảng Trị đến địa điểm trên thì xe bị lật. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ và 11 người bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Hiện Công an huyện Hòa Vang đang thụ lý điều tra