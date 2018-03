Tránh ô tô chạy ngược chiều, 3 mẹ con bị xe khách tông thương vong

(Dân Việt) Người phụ nữ đi xe máy chở theo 2 con nhỏ tránh xe ô tô chạy ngược chiều phía trước nên phải lách sang trái. Bất ngờ chiếc xe giường nằm phía sau vượt lên tông trúng 3 mẹ con làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Đêm 8.3, Công an TX.Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan mới hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con thương vong ở khu vực.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: C.T

Theo Công an TX.Thuận An, khoảng 20h30 ngày 8.3, người phụ nữ (khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy biển số tỉnh Đồng Nai chở theo 2 bé trai (khoảng 3 tuổi và 5 tuổi) trên đường Trần Quang Diệu, hướng từ TX.Tân Uyên về TX.Dĩ An.

Khi đến đoạn giáp ranh giữa khu phố 1A, phường An Phú, TX.Thuận An và khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì có 1 chiếc ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) chạy ngược chiều phía trước khiến người phụ nữ phải lách sang trái để tránh va chạm.

Bất ngờ, chiếc xe khách giường nằm BKS: 51B – 400.98 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên tông vào xe máy.

Chiếc xe máy ở hiện trường. Ảnh: C.T

Vụ va chạm khiến cho 3 mẹ con ngã xuống đường, bị thương nặng. Người dân đưa 3 mẹ con đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bé trai 5 tuổi đã tử vong, người phụ nữ và bé trai còn lại đang nguy kịch.

Riêng chiếc ô tô 7 chỗ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an TX Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

Khuya cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.