Trưởng phòng giáo dục bị điều chuyển "tố" Giám đốc Sở Nội vụ vì lý do gì?

(Dân Việt) Dư luận đang xôn xao về tố cáo của ông Trần Minh Điệp (nguyên Trưởng phòng GD huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) bị chuyển sang làm Phó Ban Tuyên giáo huyện này là do có sự can thiệp, "trù dập" từ Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi. PV Dân Việt đã trao đổi với lãnh đạo chính quyền huyện Trà Bồng để làm rõ vụ việc.

Sáng 7.3, trả lời câu hỏi về việc "ông Điệp được chuyển từ vị trí Trưởng Phòng giáo dục sang làm Phó ban Tuyên giáo huyện có phải do bị kỷ luật cảnh cáo vì những sai phạm trong kỳ thi tuyển giáo viên 2017-2018 do huyện tổ chức hay không", ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: "Việc điều động ông Điệp nằm trong kế hoạch từ trước đó của huyện Trà Bồng. Đây là chuyện thường xuyên được huyện thực hiện hàng năm theo quy định của công tác cán bộ, chứ không phải chuyển do bị kỷ luật. Điều này thể hiện rất rõ ở chức vụ mà đồng chí Điệp được phân công tại vị trí mới là Phó Ban Tuyên giáo, tương đương với chức vụ mà đồng chí Điệp đảm nhận trước đó là Trưởng Phòng giáo dục huyện".

Theo Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, nếu cho rằng việc chuyển ông Điệp là do bị kỷ luật thì "sao lại được phân công sang đảm nhận chức vụ tương đương?".

Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng trao đổi với PV.

Về nghi ngờ việc luân chuyển ông Điệp có sự can thiệp, chỉ đạo từ "ai đó" ở tỉnh, ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng, khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện đó. Bất cứ trường hợp luân chuyển hay điều động cán bộ nào, đặc biệt là ở vị trí lãnh đạo các phòng ban trực thuộc, đều phải thực hiện đúng và đảm bảo theo các quy định hiện hành, được bàn bạc và thống nhất của Ban thường vụ, tập thể lãnh đạo huyện".

"Chuyện đồng chí Điệp phản ánh đồng chí Dụng (Giám đốc Sở Nội - PV) với nội dung "này nọ" là giữa 2 cá nhân, huyện không có ý kiến. Về hình thức kỷ luật mà Hội đồng Kỷ luật huyện đã ban hành, nếu thấy không đồng tình, nặng nhẹ thế nào, đồng chí Điệp hoàn toàn có quyền gửi đơn, kiến nghị lên cấp thẩm quyền cao hơn để giải quyết theo quy định được cho phép", ông Bắc bày tỏ.

Ông Điệp (ảnh to) với những nội dung tin nhắn cho rằng ông Dụng (ảnh nhỏ) nhắn gửi để nhờ giúp đỡ người thân của mình.

Được biết , trong kỳ thi tuyển giáo viên năm 2017-2018 tại huyện Trà Bồng, ông Điệp nhận được một số tin nhắn từ số điện thoại của ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, với nội dung nhờ giúp đỡ cho người thân của mình - thí sinh L.T.H, nhưng kết quả sau đó thí sinh này bị rớt.

Cho rằng do ông Dụng gửi người thân nhưng không giúp, ông Điệp phản ánh với báo chí nội dung bị Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh này trù dập, can thiệp cho cấp thẩm quyền huyện Trà Bồng thi hành kỷ luật ông với mức nặng, đồng thời điều chuyển sang vị trí mới.