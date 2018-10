Truy bắt tài xế "ô tô điên" lao vào đám tang làm nhiều người bị thương

(Dân Việt) Công an Hải Phòng đang khẩn trương truy bắt tài xế "ô tô điên" lao thẳng xe vào đám tang và khu chợ làm nhiều người bị thương. Bước đầu danh tính tài xế đã được xác định.

Công an Hải Phòng vừa thông tin về vụ tai nạn giao thông xảy ra ở trục đường thôn Xuân La, Thanh Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng ngày 16.10 khiến nhiều người bị thương. Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, khoảng 16h30, tại trục đường thôn Xuân La, xe ô tô BKS: 30A - 601.19 do một nam thanh niên điều khiển có dấu hiệu mất lái đâm vào khu vực trông giữ xe đám tang của bà Đặng Thị Rện.

Hiện trường vụ việc.

Sau khi đâm va vào các phương tiện dựng bên đường, nam thanh niên tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm vào khu vực một số người dân dự đám tang rồi lái xe bỏ trốn. Vụ tai nạn làm 4 người bị thương. Những người này được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An và Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Ngoài ra còn một số người bị xây xát nhẹ, nhiều phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kiến Thụy kết hợp các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định ô tô BKS: 30A - 601.19 đã có hợp đồng ủy quyền cho Phạm Thế Anh (sinh năm 1984, ở thôn Phong Quang, Đại Đồng, Kiến Thụy, Hải Phòng).

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung truy tìm phương tiện và truy bắt đối tượng để xử lý.