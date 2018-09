TT-Huế: Một phụ nữ thiệt mạng vì đá văng trúng khi mỏ đá nổ mìn

(Dân Việt) Một phụ nữ ở Thừa Thiên- Huế bị thiệt mạng do đá văng trúng người trong khi đi hái nấm gần chỗ nổ mìn khai thác đá.

Chiều nay (23.9), ông Châu Văn An- Chủ tịch UBND phường Hương Vân (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế) cho biết, cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ một phụ nữ trên địa bàn tử vong do hoạt động nổ mìn khai thác đá.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Trần Thị C (SN 1964, trú ở phường Hương Văn).

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h45 ngày 21.9, chị C đến hái nấm gần khu vực mỏ đá của Công ty Cổ phần Khai thác đá và xây dựng Hương Bằng, thuộc địa phận phường Hương Vân. Tại đây, trong khi chị C đang hái nấm thì bất ngờ bị một viên đá lớn văng trúng người do hoạt động nổ mìn tại mỏ đá gây nên.

Ngay sau đó, chị C được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng bị thủng bụng, gãy chân. Đến khoảng 23h ngày 22.9, nạn nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Trà đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.