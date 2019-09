Tướng Công an tiết lộ cách khiến tội phạm ma túy trốn nước ngoài vẫn không thoát

(Dân Việt) Theo Trung tướng Phạm Văn Các, hiện nay không phải tội phạm ma túy gây án xong trốn ra nước ngoài là có “cửa” thoát. Hiện các điều tra viên, trinh sát viên của Việt Nam được phép ra nước ngoài để phối hợp điều tra phá án ma túy tại các quốc gia liên quan và ngược lại.

Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ảnh PV).

Tại buổi họp báo (chiều 27/9) thông báo kết quả của chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy của nhóm người Trung Quốc tại Kom Tum, nhìn nhận về tình hình tội phạm ma túy trong thời gian tới, Trung tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 – Bộ Công an) cho biết:

Tình trạng tội phạm ma túy trong thời gian tới vẫn tiếp tục tiềm ẩn sự phức tạp, bởi vì người nghiện ma túy trên thế giới không ngừng tăng. Trên thế giới có khoảng 271 triệu người nghiện ma túy; Trung Quốc có khoảng trên 4 triệu người nghiện; Thái Lan, Philippines có khoảng 3 triệu người nghiện. Còn Việt Nam theo hồ sơ có khoảng trên 230 nghìn người nghiện, nếu tính cả những người nghi nghiện con số sẽ cao hơn. Những con số nêu trên cho thấy nhu về ma túy rất lớn.

“Mục tiêu của chúng ta trong đấu tranh phòng, chống ma túy là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại. Đây là tinh thần của Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị ký ngày 16/8/2019. Chỉ thị đã yêu cầu lực lượng chống ma túy nói riêng và các lực lượng liên quan khác phấn đấu đạt mục tiêu giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại. Trong 6 tháng đầu năm số lượng ma túy được lực lượng chức năng của chúng ta triệt phá đặc biệt lớn. Còn đối với tội phạm sản xuất ma túy thì mới ngóc đầu đã bị triệt tiêu ngay như vụ nhóm người Trung Quốc sản xuất ở Kom Tum”, Tướng Phạm Văn Các cho biết.

Công an Hòa Bình phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phá một chuyên án ma túy (ảnh Công an).

Sau những vụ triệt phá chuyên án ma túy đặc biệt lớn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị quốc tế bất thường (diễn ra từ ngày 9 đến 13/9 tại Hà Nội), bao gồm 7 nước Asean và các cơ quan phòng, chống ma túy mạnh nhất trên thế giới như Cơ quan phòng, chống ma túy của Mỹ (DEA), Văn phòng Cảnh sát liên bang Australia (AFP), Văn phòng khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), đại diện các của Trung Quốc.

Tại Hội nghị cấp Bộ trưởng này đã ra Tuyên bố chung về phòng, chống ma túy. Theo tinh thần của Tuyên bố chung, để triệt phá, bóc gỡ các đường dây ma túy xuyên quốc gia thì lãnh đạo các nước cho phép xác lập chuyên án chung (giống như chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy của nhóm người Trung Quốc ở Kom Tum); điểm đặc biệt thứ hai là các nước cho phép các điều tra viên, trinh sát viên đến các nước của nhau để cùng phối hợp tổ chức điều tra phá án.

“Với biện pháp này thì tội phạm ma túy không phải gây án xong trốn ra nước ngoài là có “cửa” thoát. Bây giờ các điều tra viên, trinh sát viên của chúng tôi được phép ra nước ngoài để phối hợp điều tra phá án ma túy; ngược lại các điều tra viên, trinh sát viên của các nước bạn cũng có quyền vào Việt Nam để phối hợp tổ chức triệt phá đường dây ma túy khi đường dây đó có liên quan đến quốc gia họ và được các cơ quan chức năng Việt Nam cho phép”, Cục trưởng C04 nói.