Tuyên Quang: Xe máy đối đầu xe khách, 2 người chết

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang khiến 2 người tử vong.

Ngày 11.2, Trạm CSGT Hàm Yên Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 17h30 ngày 10/2, tại Km35+200 QL2 đường Tuyên Quang - Hà Giang (tức Km170+200 QL2) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và 2 xe máy khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách BKS 23B-00328 do ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975, trú tại tổ 18, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang) điều khiển lưu thông hướng Tuyên Quang - Hà Giang tới Km35+200 QL2 đường Tuyên Quang - Hà Giang đoạn qua thôn Cây Đa (xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã đâm trực diện vào 2 xe mô tô lần lượt mang BKS 22B2 - 028.28 do ông Nguyễn Xuân Thuỷ (SN 1976, trú tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên) điều khiển và xe máy BKS 22K7-8347 do ông Trần Hồng Vân (SN 1969, trú tại Khuôn Then, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông Thủy tử vong tại hiện trường, ông Vân bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang.

Được biết, khi vụ tai nạn xảy ra, 2 chiếc xe máy BKS 19K1- 6239 và 22Y1-08075 do không kịp phanh đã đâm vào hiện trường vụ tai nạn và ngã ra đường khiến người điều khiển bị thương nhẹ.