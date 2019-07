Vì sao doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở Huế bị khám xét?

(Dân Việt) Nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lý do doanh nghiệp “trùm” vận tải và cát sạn ở tỉnh bị khám xét.

Về vụ Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm (Doanh nghiệp Tuyết Liêm, 217 Phan Bội Châu, TP.Huế) bị hàng chục công an khám xét, ngày 3/7, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, doanh nghiệp này bị khám xét là do bị nghi có liên quan đến hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Công an khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Cụ thể, theo nguồn tin này, những năm qua, ngoài cung cấp cát sạn cho các công trình xây dựng tư nhân, Doanh nghiệp Tuyết Liêm còn cung ứng một khối lượng rất lớn cát sạn cho các công trình quy mô thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, có việc cung cấp vật liệu cho dự án đầu tư xây dựng, mở rộng quốc lộ 1A qua địa bàn Thừa Thiên - Huế và nhiều dự án đường giao thông khác bằng ngân sách.

Trong khoảng thời gian từ 2015 - 2018, các đơn vị, doanh nghiệp mua hàng của Doanh nghiệp Tuyết Liêm yêu cầu phải có hóa đơn chứng từ để phù hợp với số lượng hàng hóa nhập vào và chi trả tiền. Do không thể đáp ứng được yêu cầu này nên Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã mua hóa đơn của một số đơn vị, doanh nghiệp khác trên địa bàn Thừa Thiên - Huế.

Nhiều hồ sơ, tài liệu bị công an chở đi khỏi trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm.

Qua các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an bước đầu xác định Doanh nghiệp Tuyết Liêm đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép trong nhiều năm với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Trước đó, từ 16h ngày 1/7 đến 1h ngày 2/7, lực lượng của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an TP.Huế khám xét trụ sở Doanh nghiệp Tuyết Liêm và thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ.

Cũng trong sáng 2/7, lực lượng công an cũng có mặt tại hai bãi cát sỏi “khủng” của doanh nghiệp này tại xã Hương Thọ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) để phong tỏa các lối vào ra.

Doanh nghiệp Tuyết Liêm do bà Nguyễn Thị Tuyết làm Giám đốc. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là xây dựng công trình đường sắt, đường bộ, khai thác đá, cát sỏi... Từ lâu, doanh nghiệp này còn được mệnh danh là “trùm” về vận tải đường bộ, với đội xe tải hạng nặng hùng hậu.

Thời gian qua, trong khi cát xây dựng ở Thừa Thiên - Huế khan hiếm và tăng giá đột biến, Doanh nghiệp Tuyết Liêm tích tụ hàng loạt bãi chứa cát sỏi quy mô lớn và đưa lại nguồn thu “khủng”.