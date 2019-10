Vợ chồng ông Triệu Tài Vinh "không biết ai nâng điểm thi cho con mình" (?!)

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, vào thời điểm bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) tác động người khác nâng điểm thi cho Triệu N.M. (con gái ông Vinh), vợ chồng ông Vinh "không biết việc nhờ vả và cũng không biết ai đã nâng điểm cho con mình".

Như đã đưa tin, ngày 1/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang đã có Thông báo số 307 – TB/UBKTTU về việc xem xét xử lý đối với cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Theo thông báo, tổng số cán bộ, đảng viên có liên quan đến sai phạm là 151 trường hợp. Trong đó, số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải kỷ luật 46 trường hợp. Trong số cán bộ này có bà Triệu Thị Giang (em gái ruột nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh) đã bị kỷ luật khiển trách vì nhờ người tác động nâng điểm cho cháu Triệu N.M. (con gái ông Vinh) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Ngoài ra, số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật, phải kiểm điểm sâu sắc, nghiêm túc rút kinh nghiệm 29 trường hợp; số cán bộ, đảng viên kiểm tra nhưng không có khuyết điểm, vi phạm 1 trường hợp. Trong số này có bà Phạm Thị Hà (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Giang, vợ ông Vinh) phải "kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm" vì để "em chồng tác động người nâng điểm thi cho con mình".

Liên quan đến nội dung trên, bà Nguyễn Thị Tố Oanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, qua thẩm tra, xác minh bà Giang đã tự nhắn tin điện thoại nhờ bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Giang) để nhờ nâng điểm cho con ông Vinh.

Bà Oanh khẳng định, cơ quan này có đầy đủ bằng chứng là các tin nhắn trao đổi giữa bà Giang và ông Hoài về việc nhờ nâng điểm cho con ông Vinh.

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cho biết thêm, quá trình thẩm tra, bà Giang đã thừa nhận sự việc và căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Khi phóng viên hỏi về việc thời điểm đó, vợ chồng ông Vinh, bà Hà có biết bà Giang tác động người khác để nâng điểm thi cho con mình hay không? Bà Oanh nói: "Vào thời điểm đó, vợ chồng ông Triệu Tài Vinh và bà Phạm Thị Hà không biết việc nhờ vả và cũng không biết ai đã nâng điểm cho con mình".

Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hà Giang cho rằng chưa có căn cứ để kết luận ông Vinh và bà Hà đã tác động để nhờ người nâng điểm cho con. Do đó, bà Hà bị yêu cầu kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm tại đơn vị công tác.

"Còn với ông Triệu Tài Vinh, do đã chuyển công tác về Trung ương nên thẩm quyền thẩm tra, xác minh, xử lý thuộc về Trung ương" - bà Oanh nói thêm.

Bị cáo Lương (trái) và Hoài tại phiên tòa ngày 18/9.

Trước đó, ngày 22/8, VKSND tỉnh Hà Giang đã hoàn tất cáo trạng bổ sung vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh này, đồng thời truy tố 5 bị can trong vụ án.

Đối với phụ huynh thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, cơ quan chức năng đã xác định có 210 phụ huynh của 107 thí sinh được nâng điểm. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Giang đã có báo cáo đề xuất gửi Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý những bậc phụ huynh theo quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên; Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.

Trong vụ án này có một số người liên quan đến vụ án ngoài 5 bị can nêu trên. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục -Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, Vũ Trọng Lương (cựu Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can Phạm Văn Khuông (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và Lê Thị Dung (cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Riêng Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Ngày 18/9, TAND tỉnh Hà Giang đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm công khai. Tuy nhiên, sau đó phiên tòa phải tạm hoãn vì vắng mặt 122 người làm chứng, liên quan đến vụ án. Dự kiến, đến 8h ngày 14/10 phiên tòa sẽ mở lại.