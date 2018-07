Vụ DN lấn đầm khi chưa được phép: 'Quả bóng' trách nhiệm vẫn lăn

(Dân Việt) Tại kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Bình Định (từ ngày 17-19.7), ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh khi để Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn đầm Thị Nại khiến người dân bất bình.

Để xảy ra sai phạm trên, lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, cơ quan này lực lượng mỏng, quản lý địa bàn rộng nên trách nhiệm trước tiên thuộc về khâu quản lý chính quyền cấp phường. Trong khi đó, lãnh đạo UBND phường Thị Nại (TP.Quy Nhơn) lại nói việc này tỉnh nắm, phường không biết?!

Phường không quản lý?

Dư luận tại tỉnh Bình Định đang phản ứng rất gay gắt trước việc Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An – chủ đầu tư Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An ngang nhiên đổ đất, đá lấn đầm Thị Nại (phường Thị Nại, TP.Quy Nhơn) khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng. Theo phản ánh, vụ việc này diễn ra trong thời gian dài đã gây ảnh hưởng đến luồng lạch tàu thuyền của ngư dân đánh bắt và giao thông đi lại.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho hay, khi chưa có thiết kế phê duyệt chính thức, chủ đầu tư dự án đã cho đổ đất, khiến người dân phản ứng. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh này đã yêu cầu Sở Xây dựng phải kiểm tra thực hiện cho đúng.

Khu vực doanh nghiệp ngang nhiên lấp đầm Thị Nại khiến người dân bức xúc.

Theo bà Mang Lệ Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Thị Nại (TP.Quy Nhơn), doanh nghiệp tiến hành đổ đất, đá… từ đầu năm 2018. Người dân địa phương liên tục “kêu ca” việc đổ đất, đá gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, ngư dân các phường khác cũng lên tiếng phản ứng khi tàu thuyền đi lại bị ảnh hưởng do lấn diện tích đầm Thị Nại. Tuy nhiên, việc xử lý của chính quyền cấp phường lại gặp nhiều khó khăn.

“Khu vực này, UBND phường chỉ biết tỉnh cho Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An thuê làm cảng. Còn việc cho phép đổ đất, đá hay không thì tỉnh biết, trách nhiệm từ phía cơ quan chức năng của tỉnh. Phường không nắm hồ sơ nên không thể nào quản lý được. Thực tế, chúng tôi cũng không có chức năng kiểm tra giấy tờ nên không thể xử lý mà chỉ mang tính chất phối hợp, chứng kiến”, bà Hà phân trần.

Thi công sai phương pháp

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, ngày 8.6, Sở này đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kiểm tra Dự án Khu cảng xăng dầu và kho bãi tổng hợp Bình An do Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An làm chủ đầu tư. Tại hiện trường, Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An đã đổ đất, đá, xà bần san lấp trên mặt nước đầm Thị Nại với diện tích khoảng 7.400m2 (Trong đó, diện tích dọc theo đường Đống Đa trung bình khoảng 115m x 30m và phần dôi ra phía đầm Thị Nại khoảng 110 x 25m).

Theo biên bản vụ việc, Đoàn kiểm tra khẳng định, việc đổ đất, đá lấn mặt nước đầm Thị Nại của công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng việc này và gửi hồ sơ thiết kế dự án về Sở Xây dựng để được hướng dẫn.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần Xăng dầu Bình An cho rằng, việc san lấp trên chỉ với mục đích là thi công đường công vụ và hồ sơ thiết kế xây dựng phía doanh nghiệp đã nộp đến Bộ Công thương để thẩm định?

Tại kỳ họp giữa năm HĐND tỉnh Bình Định, ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định yêu cầu làm rõ trách nhiệm khi để DN ngang nhiên đổ đất, đá lấn đầm Thị Nại.

Ngày 23.7, trao đổi trực tiếp với phóng viên Dân Việt, ông Đào Quý Tiêu - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, cho biết: “Dự án cảng liên quan đến các vấn đề về môi trường, xăng dầu… nên đòi hỏi phải có sự đồng ý phê duyệt của nhiều Bộ ở Trung ương. Đến lúc này, chủ đầu tư mới chỉ có quy hoạch chi tiết được tỉnh duyệt. Khi chưa đầy đủ thủ tục mà họ vội vàng đổ đá, xà bần để lấn đầm nên chúng tôi đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu phải dừng ngay việc này lại. Muốn thi công, dự án phải được duyệt thiết kế kỹ thuật. Việc này do ngoài Bộ duyệt vì tỉnh không đủ năng lực và đến lúc này vẫn chưa có gì hết”.

Theo ông Tiêu, việc chủ đầu tư quá “nôn nóng” đã thi công sai phương pháp và chưa được sự đồng ý từ cơ quan có thẩm quyền.

“Nếu được duyệt thiết kế, phải làm kè tường bao trước ở phía mặt nước rồi mới tiến hành đổ đất, đá thì mới an toàn. Đằng này, họ không làm tường bao mà đổ đất, đá nên việc trôi ra đầm, gây ảnh hưởng luồng lạch là điều rất dễ xảy ra”, ông Tiêu lý giải.

Doanh nghiệp đổ đất, đá san lấp trên mặt nước đầm Thị Nại khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Nói về trách nhiệm khi để doanh nghiệp “làm càn”, ông Tiêu cho rằng: “Trước hết, trách nhiệm thuộc về doanh nghiệp vì họ thừa biết pháp luật. Về trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước, do doanh nghiệp làm tường rào che chắn vây xung quanh nên khó quan sát được bên trong họ đang làm gì. Trong khi đó, địa phương sát nhất là UBND phường phải nắm, còn Sở Xây dựng lực lượng mỏng, chúng tôi quản lý cả tỉnh sao biết được. Lúc địa phương báo cáo lên, nếu có liên quan đến chuyên môn, Sở sẽ tham gia ngay, chúng tôi không ngại”.