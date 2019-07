Vụ giết nữ sinh giao gà: 2 bị can cuối cùng thực nghiệm hiện trường

(Dân Việt) Sáng nay (19/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đưa Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng - hai bị can cuối cùng trong số 8 bị can vụ hiếp, giết nữ sinh giao gà C.M.D ở Điện Biên - về nhà bị can Bùi Văn Công (ở Đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) để thực nghiệm điều tra.

Cầm Văn Chương (SN 1974) ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, còn Phạm Văn Dũng (SN 1972) ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Cả hai đối tượng này đều nghiện ma tuý nặng. Chương có vợ con, trước đây anh ta hành nghề lái xe nhưng do nghiện ma tuý nên bị sa thải. Phạm Văn Dũng là anh trai Phạm Văn Nhiệm - một trong 5 bị can tham gia bắt cóc nữ sinh giao gà C.M.D từ chiều 30 Tết Kỷ Hợi. Cả 2 đối tượng Cầm Văn Chương, Phạm Văn Dũng hãm hiếp nữ sinh C.M.D ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công, trước mặt 7 đối tượng. Bị can Cầm Văn Chương tại buổi thực nghiệm điều tra sáng 19/7 tại nhà Bùi Văn Công, hiện trường chính vụ án sát hại nữ sinh giao gà C.M.D. Theo lời khai của các bị can, chiều mùng 2 Tết, Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng đến nhà Bùi Văn Công để sử dụng ma tuý. Tại đây sau khi được cả nhóm Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Nhiệm khoe "đang giữ một nữ sinh rất ngon", cả Chương và Dũng đều háo hức... Phạm Văn Dũng diễn lại hành vi tội ác tại buổi thực nghiệm điều tra. Khoảng 18h, lần lượt 7 đối tượng đã thay nhau hãm hiếp C.M.D ngay tại phòng khách nhà Bùi Văn Công. Trong khi các đối tượng hiếp nạn nhân trên một cái đệm ở dưới nền nhà thì cả nhóm còn lại ngồi uống rượu chứng kiến. Sau khi hiếp dâm C.M.D, Cầm Văn Chương và Phạm Văn Dũng về nhà, số đối tượng còn lại tiếp tục ngồi lại chờ Vì Văn Toán đến để bàn kế hoạch giết hại nạn nhân. Tối mùng 2 Tết, 7 tên thay nhau hãm hiếp nạn nhân ngay tại phòng khách trong khi các đối tượng khác ngồi chứng kiến. Trong lúc bàn bạc, một trong số các đối tượng đề nghị đưa nữ sinh C.M.D đi viện, nhưng Vì Văn Toán và Bùi Văn Công gạt đi. Vì Văn Toán nói: "Chúng mày hiếp nó mấy ngày rồi, mang đến viện bác sĩ biết ngay". Sau đó cả bọn thống nhất sát hại Duyên, cùng bàn bạc các thủ đoạn đối phó với công an nếu bị phát hiện. Như Dân Việt đã thông tin: Hơn 4 tháng điều tra vụ án thiếu nữ giao gà ngày 30 Tết (4/2) bị cưỡng bức, sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can để điều tra về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và Không tố giác tội phạm. Các bị can gồm: Vì Văn Toán (sinh năm 1982, chủ mưu); Bùi Văn Công (sinh năm 1975); Vương Văn Hùng (sinh năm 1984), Phạm Văn Nhiệm (sinh năm 1976), Lường Văn Hùng (sinh năm 1991); Lường Văn Lả (sinh năm 1991), Phạm Văn Dũng (sinh năm 1972), Cầm Văn Chương (sinh năm 1974), Bùi Thị Kim Thu (sinh năm 1975, vợ Bùi Văn Công). Bên cạnh đó, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vẫn đang điều tra, làm sáng tỏ đường dây buôn bán ma túy của bị can Trần Thị Hiền (45 tuổi, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên và vợ chồng Vì Thị Thu, Vì Văn Toán cùng Lường Văn Hùng.

