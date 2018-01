Vụ nổ ở CA tỉnh Đắk Lắk: Trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sĩ

(Dân Việt) Ngày 12.1, Công an (CA) tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sĩ đã hy sinh trong vụ nổ tại trụ sở Công an (CA) tỉnh Đắk Lắk.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 20h50 tối 12.12.2016, tại nơi lưu trữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra thuộc trụ sở CA tỉnh Đắk Lắk (số 58 đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ nổ lớn.

Buổi lễ được cử hành long trọng, trang nghiêm.

Trước tình thế cấp bách của vụ nổ, đại úy Phan Thế Trung (30 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Phòng PC45), thượng úy Y Quyết Bkrông (29 tuổi, nguyên Phó Đội trưởng Phòng PC49) và thiếu tá Ngô Quang Cường (32 tuổi, nguyên cán bộ Phòng PC49) cùng nhiều đồng chí khác đang trực chiến đấu tại đơn vị đã tích cực tham gia chữa cháy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Các đại biểu trang nghiêm tưởng nhớ các liệt sĩ.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, không may cả 3 đồng chí bị thương nặng. Mặc dù đã được đồng đội đưa đi cấp cứu cũng như nhận được sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, nhưng do vết thương quá nặng, cả 3 đồng chí đã hy sinh sau đó.

Để ghi nhận sự hy sinh, ngày 20.12.2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 liệt sĩ. Đây chính là sự ghi nhận to lớn của Đảng, Nhà nước và ngành công an đối với sự hy sinh của các liệt sĩ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Y Biê Niê - Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk - đã trao Quyết định và Bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình, thân nhân các liệt sĩ.