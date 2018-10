Vụ nữ sinh 14 tuổi bị dâm ô ở Thái Bình: Thông tin bất ngờ mới

(Dân Việt) Khi Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá-một trong bốn bị can vụ nữ sinh 14 tuổi bị xâm hại ở Thái Bình) bị bắt, vợ chồng bà Thúy cũng rất bất ngờ. Bởi trong suy nghĩ của vợ chồng bà, Hiển là người đàn ông thành đạt, tỏ ra đứng đắn và tốt tính.

Như Dân Việt đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ dâm ô liên quan đến Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này và 3 người khác đều có địa vị thuộc địa phương. Đặc biệt, 1 trong 4 nghi can trong vụ án này từng nhận là bố nuôi của nạn nhân (đó là Kiểm).

Cụ thể 4 bị can gồm: Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, ở tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá); Phạm Đức Việt (44 tuổi, ở khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung), Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở phường Tiền Phong, nguyên Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình) và Từ Minh Tuyên (47 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, cùng TP.Thái Bình).

Liên quan đến bị can Phạm Như Hiển, trao đổi trên báo Đất Việt hôm nay 11.10, bà Nguyễn Thị Diễm Thúy - bạn của đối tượng Hiển nhận xét: "Không biết Hiển sống bên ngoài thế nào song suốt những năm qua gia đình tôi thấy Hiển là người tốt".

Gia đình bà Diễm Thúy vốn quê ở huyện Lai Vung - Đồng Tháp di cư ra Thái Bình buôn bán từ 18 năm về trước. Mở quán chè bưởi trên phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình - gần nơi Hiển sinh sống nên hai bên gia đình quen biết nhau.

Phạm Như Hiển (tên khác là Phạm Như Kiểm).

"Hai năm trước Hiển cùng gia đình tôi và 2 người khác cùng nhau chơi hụi. Vì nhóm có 4 người nên tháng nào cũng tổ chức gặp mặt sinh hoạt ăn uống, lúc thì ăn ở nhà, có khi lại ra quán. Thi thoảng, Hiển cũng sang nhà tôi chơi với hai vợ chồng" - bà Thúy chia sẻ.

Cũng vì thế mà tình cảm giữa Hiển và gia đình bà Thúy khá thân thiết. Khi Hiển bị bắt, vợ chồng bà Thúy cho biết, cũng rất bất ngờ. Bởi trong suy nghĩ của vợ chồng bà, Hiển là người đàn ông thành đạt, tỏ ra đứng đắn và tốt tính.

Một điều không hay xảy đến với gia đình bà Thúy khi Hiển bị bắt là bức ảnh đối tượng chụp chung với người con gái duy nhất của vợ chồng bà bị dư luận hiểu nhầm đây chính là nạn nhân trong vụ việc mà công an đang điều tra.

Bức ảnh Hiển chụp cùng con gái bà Diễm Thúy đang bị dư luận hiểu nhầm.

Theo Người đưa tin, một số hình ảnh của nữ sinh Võ N.T.B. chụp cùng bị can vụ nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tập thể đang bị lan truyền với tốc độ chóng mặt với những bình luận được cho là nữ sinh T.B. là nạn nhân của vụ việc khiến gia đình nữ sinh suy sụp.

“Nhiều ngày nay, gia đình chúng tôi rất bức xúc khi tự nhiên hình ảnh con gái mình cùng bị can Phạm Như Hiển tràn lan trên các trang mạng xã hội. Các trang mạng, cùng người dùng mạng xã hội đưa thông tin ác ý với các nội dung ám chỉ con gái tôi là nạn nhân trong vụ việc xâm hại tập thể.

Tôi phải nói như thế này: Con gái tôi cũng đang là học sinh lớp 9, nhưng không phải là nạn nhân trong vụ việc. Nạn nhân trong vụ việc này là cháu T.M.”, ông Ngân nói trên tờ báo này.

Bà Diễm Thúy còn chia sẻ trên tờ Đất Việt: "Cháu T.B thực sự rất ngoan, ngoài thời gian học và tham gia các chương trình biểu diễn văn nghệ thì về nhà chứ không đi đâu. Chỉ vì một bức ảnh mà giờ dư luận hiểu nhầm khiến cháu và vợ chồng tôi rất khổ tâm. Những ngày qua gia đình suy nghĩ rất nhiều vì cảm thấy oan ức, đang bị mọi người hiểu nhầm".

Sau khi sự hiểu nhầm xảy ra, vợ của Hiển cũng sang gặp gỡ, động viên gia đình bà Thúy, đồng thời hướng dẫn gia đình có đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu trợ giúp.

Thông qua báo chí, vợ chồng bà Thúy muốn dư luận hiểu rõ, con gái ông bà không liên quan gì đến vụ án mà Công an Thái Bình đang điều tra.

Thiếu nữ ngồi sau xe mô tô cùng với Phạm Như Hiển trong bức ảnh mà cộng đồng đang lan truyền không phải là nạn nhân bị xâm hại.

Trước đó, theo VNE, nữ sinh bị xâm hại có năng khiếu múa hát từ nhỏ, tham gia sinh hoạt tại Nhà văn hóa thiếu nhi TP.Thái Bình. Qua các lần đi diễn, em quen Phạm Như Hiển (tên khác là Kiểm), ở gần nhà, làm nghề kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Kiểm nhận là bố nuôi của nữ sinh. Ngày 29.8, Kiểm rủ nữ sinh đi dự tiệc tại một địa điểm sang trọng cùng nhóm bạn của mình, trong đó có Phạm Đức Việt (44 tuổi, chủ doanh nghiệp), Từ Minh Tuyên (47 tuổi) và thượng tá Phạm Văn Lam (46 tuổi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh).

Nhà chức trách cáo buộc, sau bữa tiệc, thấy nữ sinh chếnh choáng men say, Kiểm cùng Việt, Tuyên, Lam đưa em vào khách sạn.

Hai ngày mất liên lạc với nữ sinh, gia đình đi tìm con, liên lạc cả với Kiểm song không có kết quả. Gia đình sau đó trình báo công an, nhờ tìm kiếm.

Ngày 2.9, tiếp nhận tin trình báo, Công an TP.Thái Bình vào cuộc thì nữ sinh này bất ngờ trở về trong tình trạng sức khỏe kém, tinh thần hoảng loạn. Nữ sinh cho hay bị bốn người đàn ông nêu trên xâm hại tình dục. Nhóm Kiểm thương lượng bồi thường song gia đình nữ sinh từ chối và tố cáo sự việc.

Căn cứ lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khách sạn, ngày 11.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo điều 145, 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Lệnh bắt Kiểm, Việt được thực hiện trong ngày. 23 ngày sau, thượng tá Lam và Tuyên bị bắt.

Nữ sinh 14 tuổi đã được gia đình cho chuyển trường để tránh phiền toái.

Luật sư nói về vụ 4 người đàn ông xâm hại tình dục nữ sinh. Nguồn: Zing