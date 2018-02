Vụ tài xế “tố” bị CSGT Bắc Giang hành hung là thông tin sai sự thật

(Dân Việt) Ngay sau khi có những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Bắc Giang hành hung lái xe, cơ quan chức năng tỉnh này đã vào cuộc làm rõ sự việc và phát hiện những tình tiết bất ngờ.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ một lá đơn khiếu nại gửi tới Cục CSGT Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang của anh Đồng Văn Vương (thường trú Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) về việc bị tổ tuần tra kiểm soát giao thông của CSGT tỉnh Bắc Giang hành hung.

Theo nội dung thông tin được đăng tải, vào khoảng 21h30 tối 6.2, khi anh Vương điều khiển chiếc ô tô con mang biển kiểm soát 30E-565.34 đi trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Phi Mô (Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã bị CSGT yêu cầu dừng xe. Sau khi chào hỏi, anh Vương có hỏi vi phạm lỗi gì thì được một cán bộ nói là vi phạm tốc độ. Khi anh Vương đưa giấy phép lái xe, kiểm tra giấy tờ xe đầy đủ, lực lượng CSGT đã lập biên bản.

“Khi tôi đưa tay ký, tôi có hỏi là lỗi của em chạy quá tốc độ vậy anh cho em xem hình ảnh, hai đồng chí CSGT nhìn nhau không nói gì. Tôi có cầm lại giấy phép lái xe vì không đúng như yêu cầu ban đầu…”, anh Vương chia sẻ.

Nội dung được anh Vương chia sẻ tới cộng đồng mạng nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận.

Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, tài xế Vương có đề nghị các các cán bộ này cho xem hình ảnh nhưng không được nên đã lên xe ngồi.

“Lúc đó, hai cán bộ CSGT lôi tôi từ xe ra, tôi ôm vô lăng, một cán bộ CSGT đè lên người tôi trong xe và đấm vào đầu tôi. Hai đồng chí khác cầm chân vặn chân tôi ngược lại và tụt quần tôi... mặc cho tôi kêu xin, gào thét trong tuyệt vọng.

Ba cán bộ đó vẫn không ngừng đấm tôi, ở ngoài có ba người nhà các cán bộ đấy làm chứng mà không có lời gì, mặc cho các anh đấm đá tôi, đánh tôi, đến giờ tôi vẫn thấy đau khi viết bài này” - nội dung được người đàn ông SN 1984 chia sẻ trên mạng xã hội.

Xác nhận với Dân Việt, anh Vương cho biết mình đúng là người chia sẻ nội dung trên lên mạng xã hội.

Về phía lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, thông tin từ ông Đỗ Văn Huyền - Trưởng phòng CSGT (PC67) Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, tài xế Vương được xác định quê ở huyện Lạng Giang (Bắc Giang), nghề nghiệp tự do.

Với hành vi vi phạm của tài xế Vương, vị lãnh đạo phòng PC67 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Vương bị phát hiện đi quá tốc độ.

Quá trình kiểm tra xác định, người này điều khiển ô tô không có giấy đăng ký xe, không có giấy phép lái xe và giấy tờ kiểm định theo quy định. Khi bị yêu cầu xuống xe, người này đòi xem hình ảnh vi phạm tốc độ và đã được cán bộ cho xem hình ảnh vi phạm nhưng có thể do sợ bị phạt nên cứ ở trên xe ôm vô lăng.

“Hết thời gian, chúng tôi phải niêm phong xe lại để đưa về trụ sở công an. Trước khi niêm phong, chúng tôi đã mời đại diện chính quyền địa phương đến để cùng kiểm tra, niêm phong trước mặt lái xe.

Lúc đó, người này cứ ngồi trên xe nên chúng tôi phải yêu cầu ông ấy xuống xe thì ông này cứ ngồi trong bám chặt vô lăng. Chúng tôi không thể niêm phong và cẩu xe đi khi có người ở trong nên anh em phải lôi xuống chứ không có đánh đập gì” - ông Huyền nói.

Đối với lái xe Đồng Văn Vương, lãnh đạo phòng PC67 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sáng 8.2, lái xe đã đến trụ sở của phòng để làm việc và viết kiểm điểm, xin lỗi vì đã đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, trước khi đến phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, tài xế Vương cũng đã gọi điện xin lỗi đại úy Nguyễn Quang Luận, Tổ trưởng tổ tuần tra trong vụ việc xử lý hành vi vi phạm của tài xế này.

Anh Vương thừa nhận, thông tin trước đó anh ta viết trên mạng xã hội cho rằng lực lượng CSGT Bắc Giang đã hành hung mình là không đúng sự thật và gửi lời xin lỗi tới những người liên quan.

Hiện phòng CSGT tỉnh Bắc Giang đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý lái xe Đồng Văn Vương theo đúng quy định của pháp luật.