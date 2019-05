Vụ thi thể trong khối bê tông: 3 người dân giúp công an phá án được thưởng

Do giúp công an bắt 4 nghi can liên quan vụ 2 thi thể trong khối bê tông, 3 người dân đã được công an tặng giấy khen và thưởng nóng.

Ngày 20/5, UBND tỉnh Bình Dương đã tặng thưởng 100 triệu đồng cho Công an tỉnh và tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác điều tra phá vụ 2 thi thể trong khối bê tông. Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tặng bằng khen cùng số tiền 100 triệu đồng cho Công an tỉnh Bình Dương, bằng khen cho 3 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trao thưởng cho người dân có công phá vụ án. Ảnh: Thanh Kiều Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen và thưởng nóng cho 3 người dân giúp công an bắt 4 nghi can liên quan vụ án. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc điều tra, phá nhanh vụ án. Trước đó, tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) dọn dẹp căn nhà mới mua ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng phát hiện 2 thùng nhựa đổ bê tông. Quá trình đập phá bê tông để di dời, chủ nhà phát hiện mùi hôi thối. Công an địa phương thuê người đập ra kiểm tra thì phát hiện 2 thi thể bên trong khối bê tông. Nạn nhân được xác định là ông Trần Đức Linh (quê Quỳ Hợp, Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM). Cơ quan điều tra xác định, 4 nghi can trong vụ án gồm: Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương). Họ khai có mâu thuẫn với các nạn nhân nên lên kế hoạch gây án và phi tang xác trong khối bê tông.

Theo Thanh Kiều-Lê Trai (Zing)

