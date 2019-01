Vụ Trưởng Công an TP. Thanh Hóa bị tố cáo: Bộ Công an thông tin gì?

(Dân Việt) Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ Công an, vụ việc liên quan đến Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa đã được Thanh tra Bộ Công an báo cáo lãnh đạo Bộ.

Chiều tối nay (4.1), Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2018. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo. Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Coona an (đứng) trả lời báo chí chiều 4.1 (Ảnh: LK) Tại buổi họp báo, báo chí đã đặt câu hỏi liên quan đến việc xử lý vụ việc liên quan đến Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa - đại tá Nguyễn Chí Phương. Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Vụ việc Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ đã giao cho Thanh tra Bộ vào cuộc. Cơ quan này đã phối hợp xác minh và đã có báo cáo với lãnh đạo Bộ. “Lãnh đạo Bộ Công an đã giao hồ sơ cho các cơ quan, ví dụ như Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để nghiên cứu và xử lý theo quy định”, Thiếu tướng Quang cho biết. Vẫn theo ông Quang, hiện Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa Nguyễn Chí Phương đã bị đình chỉ công tác. “Về dấu hiệu sai phạm đã rõ, hồ sơ đã chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, khi có kết quả xử lý tiếp theo Bộ Công an sẽ thông tin”, Thiếu tướng Quang nhấn mạnh lại. Đại tá Nguyễn Chí Phương đã bị đình chỉ công tác. Ảnh: VOV Như Dân Việt thông tin, chiều 3.1, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Chí Phương để chờ kết luận điều tra. Theo nội dung đơn tố cáo của ông Đỗ Đức Hiếu (nguyên cán bộ thuộc Đội cảnh sát trật tự, Công an TP.Thanh Hóa), đại tá Phương đã nhận 260 triệu đồng từ ông Hiếu để giúp ông này thoát tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên sau khi đưa tiền cho Đại tá Phương, ông Hiếu vẫn bị tước quân tịch, bị khởi tố điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” và bị Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ. Ông Hiếu sau đó đã nhiều lần đến nhà ông Phương đòi lại số tiền này. Đến ngày 19.11.2018, ông Phương gọi ông Hiếu lên phòng làm việc tại trụ sở Công an thành phố Thanh Hóa trả tiền nhưng chỉ trả 150 triệu đồng. Nội dung các cuộc nói chuyện này đều được ghi âm. Ngày 30.11.2018, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Phương (thời gian từ 3.12.2018 - 3.1.2019) để Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh.

