Xe container lật khi đang chạy, đè nát người đi xe máy

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 6.1, trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là anh Nguyễn Thành Thủy (41 tuổi, ngụ xã Bàu Hàm 2).

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe đầu kéo biển số 29C-37707, kéo theo rơ móoc do tài xế Phan Thanh Quang điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam. Khi đến khu vực trên do đường dốc quanh co, chiếc xe đầu kéo mất thăng bằng lật nghiêng bên phải đường, đè lên chiếc xe máy do anh Nguyễn Thành Thủy điều khiển lưu thông cùng chiều phía trong làn đường dành cho xe hai bánh.

Xe máy và nạn nhân bị nghiền nát.

Do quán tính, sau khi lật đè người và xe máy, chiếc thùng container chà xuống đường kéo theo người và xe máy đi xa hàng chục mét khiến nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó phải điều xe hai cẩu loại lớn đến hiện trường để cẩu lên mới đưa được chiếc xe máy và nạn nhân không còn nguyên vẹn ra ngoài.