Á hậu Huyền My bị hỏi khó "bao giờ lấy chồng" và câu trả lời không thế "đắng" hơn

(Dân Việt) Chuyện tình cảm của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Á hậu Huyền My bị hỏi khó "bao giờ lấy chồng" và câu trả lời không thế "đắng" hơn. Huyền My là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 và từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Người đẹp sinh năm 1995 này luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ phía cộng đồng khi chia sẻ những hoạt động đời thường, tham gia sự kiện đến cuộc sống riêng tư. Mới đây, Huyền My bất ngờ đăng tải loạt câu trả lời trên trang Instagram nhằm giải đáp những băn khoăn từ phía người hâm mộ về tình hình sức khỏe cũng như quan điểm sống thu hút sự chú ý. Cụ thể, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Viêt Nam 2014 cho biết, khoảng một tháng gần đây cô bị mất ngủ khi một người hâm mộ thắc mắc chuyện Huyền My thường xuyên thức khuya. "Ngày nào chị cũng 4-5h sáng mới ngủ được. Ngủ có mấy tiếng thôi. Mệt lắm mà chưa biết chữa kiểu gì" - Người đẹp chia sẻ. Ngoài ra, Huyền My cũng tiết lộ rằng, cô bị căng thắng và áp lực: "Bình thường chị có nhiều cách để xả stress nhưng cả tháng nay chị không biết phải sao". Đáng chú ý khi fan "hỏi khó" chuyện Huyền My bao giờ lấy chồng liền được Á hậu 1 đưa ra câu trả lời không thể "đắng" hơn: "Đây là câu hỏi chị còn không tự trả lời bản thân được". Đi kèm với câu trả lời này Huyền My thêm biểu tượng mặt buồn khiến fan thích thú. Đây cũng không phải lần đầu Á hậu Huyền My bị người hâm mộ hỏi chuyện bao giờ lấy chồng khiến cô khó có thể đưa ra câu trả lời chính xác. "Mọi người còn sốt ruột hơn cả chị đấy. Huhu, chị nghĩ là 2 năm nữa" - Huyền My chia sẻ. Cận gương mặt xinh đẹp và thân hình quyến rũ của Huyền My "gây thương nhớ" cho người đối diện... ...nhưng vẫn chưa biết khi nào người đẹp mới chính thức báo tin vui lấy chồng cho người hâm mộ. Á hậu 1 vẫn luôn "ghi điểm" mỗi lần cô xuất hiện khi đi sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường và được công chúng đánh giá cao nhan sắc trẻ đẹp tựa nữ thần.

