Mister Global 2019 bị tố làm ăn thiếu chuyên nghiệp, để thí sinh ngủ vạ vật trên sàn nhà

(Dân Việt) Hình ảnh dàn thí sinh của Mister Global 2019 ngủ vạ vật trên sàn khách sạn khiến khán giả quốc tế không khỏi xót xa.

Mới đây, fanpage cuộc thi Mister Global Malaysia bất ngờ đăng tải bài viết bày tỏ sự bức xúc với ban tổ chức Mister Global – Nam vương Hoàn cầu về cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, không chăm lo cho thí sinh. Kèm theo bài viết là loạt ảnh thí sinh nằm ngủ dưới sàn nhà. Đại diện Việt Nam Nguyễn Hùng Cường cũng nằm trên sàn tranh thủ ngủ lấy sức.

Loạt ảnh các thí sinh của Mister Global nằm ngủ trên sàn khiến khán giả quốc tế xót xa.

Mister Global Malaysia bức xúc: “We found out that Mister Global candidates slept on the floor after returning from Chiangmai with no proper accommodation and breakfast. Therefore Malaysia will no longer support Mister Global” (Tạm dịch: Chúng tôi phát hiện ra rằng các thí sinh Mister Global ngủ trên sàn sau khi trở về từ Chiangmai, không có chỗ ở và không cả bữa sáng. Do đó, Malaysia sẽ không tham gia Mister Global nữa).

Đọc được bài viết và xem được loạt ảnh trên, khán giả quốc tế vô cùng xót xa cho các thí sinh điển trai phải nằm vạ vật dưới sàn nhà trong trạng thái mệt mỏi. Nhiều người phẫn nộ vì ban tổ chức Mister Global làm việc thiếu chuyên nghiệp, coi thường thí sinh, đồng thời kêu gọi tẩy chay cuộc thi này. Một số người cho rằng Mister Global là một cuộc thi không đẳng cấp nên không có kinh phí để chăm lo cho dàn thí sinh bữa ăn, chỗ ngủ.

Đại diện Việt Nam ngằm ngủ trên nền nhà, ở một góc tường.

Có lẽ, do lịch trình hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi dày đặc khiến đại diện các quốc gia đến với Mister Global 2019 đều phải tự túc và tranh thủ nghỉ ngơi mà không có sự hỗ trợ từ phía ê-kip cuộc thi.

Trong lúc ban tổ chức Mister Global 2019 bị cư dân mạng quốc tế chỉ trích nặng nề, đại diện Việt Nam đến với cuộc thi này là Nguyễn Hùng Cường lên tiếng trấn an khán giả quê nhà: “Chuyện qua rồi, không nên nhắc tới, sẽ rất không hay”. Bên cạnh đó, Nguyễn Hùng Cường cho biết anh đã rất cố gắng, nỗ lực tại Mister Global 2019 để có được kết quả tốt nhất.

Nguyễn Hùng Cường.

Nguyễn Hùng Cường (1991) giành được giải thưởng Á quân Việt Nam Fitness Model 2017. Trước đó, anh từng lọt top 10 Siêu mẫu 2015. Bên cạnh công việc người mẫu, Nguyễn Hùng Cường còn được biết đến là một ca sĩ với giải thưởng Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2017.