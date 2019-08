Ngọc Huyền - vợ "Táo giao thông": Tiểu thư con nhà giàu cả đời chỉ quẩn quanh "góc" Hà Nội

Nghệ sĩ Ngọc Huyền nổi tiếng là diễn viên kịch biến hóa được nhiều dạng vai. Chị có thể là bà già đến em nhỏ trên sân khấu khiến ai cũng yêu thích.

Ngọc Huyền từ trước đến giờ được biết đến là vợ NSND Chí Trung. Ít ai biết người phụ nữ chỉ cao 1m49 cũng là một nghệ sĩ đa tài trong làng kịch nói lẫn truyền hình. Chị sống hồn hậu, an nhiên và đến tận giờ chỉ vẫn giữ nét tươi trẻ dù đã ở độ tuổi U60.

Trước khi đến có cuộc hôn nhân với NSND Chí Trung, nghệ sĩ Ngọc Huyền có một cuộc sống trong nhung lụa.

Ảnh cưới của Chí Trung - Ngọc Huyền.

Được biết, gia đình Ngọc Huyền được tiếng có của ăn của để thời bấy giờ. Chị là con gái của ông chủ tiệm ảnh Đại Tân phố Huế nức tiếng Hà thành, thuộc vào diện "tiểu thư nhà giàu". Cả nhà theo nghiệp kinh doanh, riêng nghệ sĩ Ngọc Huyền mê kịch nói. Chị làm việc cùng chồng NSND Chí Trung trong Nhà hát Tuổi trẻ.

Cũng như các nghệ sĩ trong Nhát hát kịch, Ngọc Huyền dành tình yêu trọn vẹn cho những đêm sân khấu sáng đèn. Cả đời sân khấu của Ngọc Huyền chỉ toàn đóng vai trẻ con và bà già, không bao giờ có tình nhân. Một phần vì chị rất hợp với những vai diễn đó, một phần do chị chủ động tránh nếu vai diễn có cảnh tạm gọi là "nóng".

Ngọc Huyền chỉ đóng vài "lành lành" trên sân khấu lẫn cả phim ảnh.

Còn điện ảnh, mấy chục năm qua chị không còn nhận lời. Chị bảo chị không thể thu xếp đi quay phim xa vì còn con cái không yên tâm giao cho ai cả. Nhưng nhiều người đồn thổi, Chí Trung làm gì có chuyện để cho bà xã xinh đẹp xa mình nhiều tháng trời như thế.

Cách đây hơn chục năm nghệ sĩ Ngọc Huyền mới đồng ý tham gia một bộ phim mà bộ phim ấy cũng quay gần nhà. Đó là phim "Những chàng rể họ Lê", nội dung phim xoay quanh cuộc sống của bốn chị em gái và bốn chàng rể trong một gia đình, trong đó, hai vợ chồng Chí Trung- Ngọc Huyền vào vai hai vợ chồng anh chị cả.

Ngọc Huyền tự nhận chị là người hiền ngoan dễ bảo.

Nói về chuyện quay trở lại phim ảnh, nghệ sĩ Ngọc Huyền lúc ấy trả lời: "Dễ phải đến gần 10 năm rồi tôi không đóng phim. Trong gia đình, tôi và anh Trung đã giao ước với nhau, chỉ một người đi làm phim, một người phải lo cho gia đình, chăm sóc con cái, bởi vậy suốt nhiều năm qua tôi chỉ tập trung làm cho sân khấu. Các con bây giờ đã lớn, tôi cũng có nhiều thời gian hơn. Đến năm 2008, đạo diễn Lê Quang Hưng có kịch bản phim Những chàng rể họ Lê mời cả hai vợ chồng tôi đóng, tôi khá hứng thú với vai diễn này nên đã đồng ý. Đây có thể xem là một sự trở lại thú vị.

Tôi và anh Trung đã diễn với nhau trên sân khấu nhiều nhưng chưa đóng phim, đặc biệt lại đóng cặp trên phim thì chưa bao giờ, đây là lần đầu tiên. Vừa được trở lại phim trường, vừa được đóng cặp với chồng, tôi thấy mình nhiều hứng thú".

Sinh ra ở Hà Nội nên từ nhỏ đến lớn chị chỉ muốn quẩn quanh mỗi góc nơi đây.

Trong sự nghiệp nghệ sĩ Ngọc Huyền khiêm nhường bao nhiêu thì ở mặt gia đình chị lại được ca ngợi bấy nhiêu. Quyết định cưới NSND Chí Trung, Ngọc Huyền đã phải làm trái lời cha mẹ. 3 lý do khiến gia đình chị không đồng ý đó là: 1. Chí Trung là nghệ sĩ; 2. Bố mẹ Chí Trung li hôn; 3. Văn hóa hai bên gia đình khác biệt: một nhà làm kinh doanh, một nhà làm nghệ thuật. Nhưng Chí Trung bảo, có một lý do bố mẹ Ngọc Huyền tránh nói ra, cũng là lý do quan trọng nhất, ấy là vì anh quá nghèo.

Chí Trung lúc đó thực sự rất nghèo. Anh sống cùng mẹ trong căn tập thể rộng vẻn vẹn 10m2 cộng thêm 1 gác xép nhỏ. Ngày cưới, nhà Ngọc Huyền làm 40 mâm cỗ mời họ hàng. Còn Chí Trung mời gần 20 bạn bè về nhà, ngồi bệt xuống đất ăn uống.

Vợ chồng Ngọc Huyền - Chí Trung trong đám cưới con trai vào năm ngoái.

Nói về cuộc sống vất vả ngày xưa, vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Huyền - Chí Trung tâm sự: "Khi lấy nhau về, chúng tôi ở khu tập thể nhà hát kịch, sau Nhà hát Lớn với diện tích chỉ vỏn vẹn 7m². Tôi còn nhớ đêm động phòng, nhà có tổng cộng 16 người, chồng chất nhau ngồi ăn liên hoan mừng đám cưới".

Hiện nay, nghệ sĩ Ngọc Huyền vẫn gắn bó với kịch và chị hạnh phúc với cuộc sống mà mình đã chọn lựa. Nữ nghệ sĩ có 2 con khôn lớn trưởng thành cùng ông chồng NSND gia trưởng nhưng tưng tửng và vui vẻ. Dù mới đây có rất nhiều tin đồn xoay quanh chuyện hôn nhân của họ nhưng người trong cuộc vẫn im lặng.

Ngọc Huyền vui vẻ bên con dâu.

Không ai biết thực hư ra sao nhưng cho đến bây giờ, trong mắt người hâm mộ, cả hai vẫn sống trong hạnh phúc chung nhìn 2 con trai - gái có cuộc sống ấm êm. Mọi chuyện đều rất ổn thỏa và vui vẻ.