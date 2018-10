Cát Phượng nức nở: "Kiều Minh Tuấn "say nắng" An Nguy", dân mạng nói gì?

(Dân Việt) Theo chia sẻ của Cát Phượng, tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy chỉ là "say nắng". Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả, đạo diễn, nhà sản xuất phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" vì những sai lầm của mình làm ảnh hưởng đến bộ phim liền nhận không ít phản ứng trái chiều từ cộng đồng.

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn trong buổi gặp báo chí chiều 14.10. (Ảnh: Người đưa tin) Sau thời gian dài khiến dư luận xôn xao bàn tán về chuyện "phim giả tình thật" với An Nguy, Kiều Minh Tuấn đã chính thức lên tiếng xin lỗi về những lùm xùm liên quan trong buổi gặp gỡ báo chí tại TP.HCM chiều nay (ngày 14.10). Mở lời trong cuộc gặp gỡ này, Cát Phượng không cầm được nước mắt, cô cho biết sẽ lên tiếng một lần duy nhất để tránh thông tin cho rằng cả hai đang PR cho phim. "Tôi hỏi anh Tuấn tại sao lại như thế. Anh nói nếu anh có yêu An Nguy thì không ngồi đây với em để giải thích. Tính anh vốn rất bất cần, bất chấp. Từ đó, tôi nghĩ khác về Tuấn và tự nhủ sẽ nắm chặt tay anh để vượt qua bão tố” - nữ nghệ sĩ nức nở. Cô cũng gửi lời xin lỗi bà Dung Bình Dương - nhà sản xuất phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con", xin lỗi khán giả yêu thương lẫn những người không yêu thương mình. Phía Kiều Minh Tuấn thừa nhận, chuyện ồn ào tình cảm khiến mọi người không thích anh cũng như làm tổn thương đến rất nhiều người, kể cả khán giả. "Tôi nhận ra mình đã quá tự cao tự đại, tự cho mình là đúng. Khi làm người khác tổn thương vì mình đã là điều không đúng. Tôi xin lỗi gia đình của mình, người thân, xin lỗi Phượng - người luôn đồng hành với mình. Tôi xin lỗi vì đưa chuyện cá nhân lên báo chí khiến mọi người phiền muộn. Tôi xin lỗi ê-kíp đoàn phim, nhà sản xuất vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Thật sự tôi rất khao khát được xin lỗi, chứ không vì nhà sản xuất kiện mới lên tiếng" - Kiều Minh Tuấn nói. Đề cập đến chuyện Kiều Minh Tuấn thừa nhận yêu An Nguy trước đó, nam diễn viên ngập ngừng: "Đáng lẽ tôi không nên nói ra. Khi đó tôi đã bị cảm xúc đưa đẩy, nói ra những điều mà mình không biết nói gì" liền được Cát Phượng thẳng thắn cho hay: "Tình cảm của Tuấn với An Nguy lúc đó là "say nắng". Tuấn cũng như bao đàn ông khác, cũng dễ bị say nắng trước các cô gái đẹp”. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ, bản thân thật sự đã bị tổn thương dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ và tỉnh táo: "Trong lòng đau nhưng tôi sợ mình bị đột quỵ nên phải cố bình tĩnh để tìm cách giải quyết". Kiều Minh Tuấn và An Nguy bị cho là cố tình tạo chiêu trò "phim giả, tình thật" trước đó. Ngay sau lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn và chia sẻ của Cát Phượng, cư dân mạng "rần rần" đưa ra những ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ thái độ không chấp nhận lời xin lỗi của nam diễn viên phim "Em chưa 18". "Khán giả đâu có dãi để bị lừa hoài, đem chuyện tình cảm ra PR cho phim, lừa gạt lòng tin khán giả. Đến khi mọi chuyện đổ bể thì xin lỗi là xong sao? - Khán giả có nickname Pham Anh thẳng thắn. Từ góc độ khác, không ít khán giả lựa chọn cách tẩy chay bộ ba Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy sau ồn ào tình cảm này. "Thật tiếc, trước giờ mình khá thích xem hài Cát Phượng và thích cả An Nguy nữa. Kiều Minh Tuấn là ai mình không quan tâm lắm nhưng mà sau vụ hành xử rẻ tiền như này thì không bao giờ coi Cát Phượng hay An Nguy nữa" - Khán giả có nickname Bi Bi cho biết. "Cô Cát nên lý trí hơn để níu giữ người đàn ông thực sự xứng đáng với mình. Cứ đóng xong một phim là say nắng một em, người đàn ông như vậy có đem lại hạnh phúc và sự an toàn cho cô không? Chưa kể thời gian sẽ làm lòng người thay đổi, nhan sắc hơn 18 tuổi kia ngày một xuống cấp mà bản thân Kiều Minh Tuấn sống quá ích kỷ không kiểm soát được cảm xúc của cá nhân mình thì không có gì đảm bảo trái tim Cát Phượng không tan vỡ lần nào nữa ở tương lai...Trong tình yêu phụ nữ mù quáng và hay bỏ qua dễ dàng mọi lỗi lầm của người đàn ông làm tổn thương mình. Nhưng sau giây phút mù quáng nên bình tâm suy xét người nào cần giữ thì giữ. Cần buông thì buông. Còn trong trường hợp này Cát Phượng quá mù quáng và cố chấp rồi. Người ngoài ai ai đều thấy được bản chất sự việc sao người trong cuộc cứ mãi u mê. Chúc cô Cát bình tĩnh và sáng suốt trong thời gian sắp tới" - Độc giả có nickname Hồng Trang nhắn nhủ đến Cát Phượng. Cư dân mạng "rần rần" đưa ra những ý kiến trái chiều khi Cát Phượng thừa nhận Kiều Minh Tuấn "say nắng" An Nguy, công khai xin lỗi khán giả, nhà sản xuất phim. Cũng sau lời xin lỗi của Kiều Minh Tuấn, bà Dung Bình Dương - Giám đốc sản xuất phim "Chú ơi, đừng lấy mẹ con" vẫn khẳng định “sẽ kiện Kiều Minh Tuấn”. Bà cho biết quyết định khởi kiện nhằm chứng minh với khán giả rằng bà làm nghệ thuật nghiêm túc, không dùng chuyện tình cảm của diễn viên để PR.

