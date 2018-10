Clip Cảnh hôn Quỳnh mãnh liệt phim "Quỳnh búp bê" tập 15, fan vỡ òa

(Dân Việt) Đoạn clip Cảnh (Doãn Quốc Đam đóng) tiến đến hôn Quỳnh (Phương Oanh) trong nước mắt ở tập 15 phim "Quỳnh búp bê" hút gần 500.000 lượt người xem.

Ngay sau khi tập 14 phim "Quỳnh búp bê" kết thúc, một đoạn clip ngắn giới thiệu tập 15 được nhà sản xuất hé lộ trên trang fanpage chính thức của bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong đoạn clip này có cảnh Quỳnh và My sói (Thu Quỳnh đóng) gặp lại nhau. My thẳng thắn nói hận Quỳnh cả đời. “Mày càng đau khổ, bà mày càng sướng” – My nói với Quỳnh bằng giọng điệu căm thù. Chưa dừng lại ở đó, Quỳnh lao vào đánh My sứt đầu mẻ trán, mặc cho Phú cố gắng ngăn cản…

My sói bị Quỳnh đánh sứt đầu mẻ trán phim "Quỳnh búp bê" tập 15.

Đáng chú ý, trong tập 15 phim "Quỳnh búp bê" hé lộ Cảnh tiến đến hôn Quỳnh mãnh liệt trong nước mắt sau khi cặp đôi bỏ trốn khỏi Thiên Thai và bị thất lạc nhau khiến fan vỡ òa. "Chỉ cần một cảnh này thôi, quá đủ cho 14 tập em chờ rồi. Chỉ cần dám đối diện với tình cảm của chính mình, sau này có chết cũng không tiếc nữa rồi anh Cảnh ạ" - Facebooker Hien Nguyen bày tỏ.

Facebooker Nguyễn Duy Thiên hết lời khen ngợi diễn xuất của Doãn Quốc Đam: "Thật sự anh Cảnh diễn hết sức đạt nhé! Coi phim Việt mà tưởng đang cảm nhận bộ phim ngôn tình pha chút phiêu lưu".

Liệu rằng, Cảnh và Quỳnh có được cuộc sống yên bình hay không? Tập 15 phim "Quỳnh búp bê" sẽ lên sóng vào 21h40 thứ 2 (ngày 8.10) trên kênh VTV3.