Cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí Ngôi sao Hướng Dương

Cơ cấu giải thưởng 01 Giải Nhất: 10.000.000 đồng + 1 voucher in ấn xuất bản với Sunflower trị giá 5.000.000 đồng (Có thời hạn 2 năm) + Cúp + Chứng nhận + Quà của BTC 01 Giải Nhì: 7.000.000 đồng + 1 voucher in ấn xuất bản với Sunflower trị giá 3.000.000 đồng (Có thời hạn 2 năm) + Chứng nhận + Quà của BTC 01 Giải Ba: 5.000.000 đồng + 1 voucher in ấn xuất bản với Sunflower trị giá 2.000.000 đồng (Có thời hạn 2 năm) + Chứng nhận + Quà của BTC Giải Khuyến Khích: 2.000.000 đồng + Chứng nhận + Quà của BTC Các Giải Triển vọng: Chứng nhận + Quà của BTC Thường trực ban tổ chức Quản lý và điều hành nội dung: Ngôi sao nhí Nguyễn Như Khôi: 0901.692.006 Liên hệ Ban tổ chức: 0969.72.0000/0985555.209